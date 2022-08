La trivialización de la “mentira”

Diario Ejecutivo

No cabe duda que la oposición y muchos de los llamados “intelectuales” están desesperados. Incluso recurren a la trivialización de la palabra “mentira” para intentar desacreditar, mediante supuestas metodologías (personalmente las considero inverosímiles), al presidente de la Republica, Andrés Manuel López Obrador.

Concretamente hace unos días, en el Senado de la República fue presentado el libro “El Imperio de los otros datos: Tres años de falsedades y engaños desde palacio”, en el cual su autor, Luis Estrada Straffon, da a conocer el resultado de su monitoreo diario de las Mañaneras.

Según este especialista -quien por cierto a través de su empresa Spin obtiene con cierta frecuencia contratos con el Instituto Nacional Electoral- López Obrador ha sustentado 740 conferencias de prensa, en las que ha incurrido en 67 mil mentiras, un promedio de 90 por conferencia.

La cifra ha ido subiendo. En 2020 Artículo 19 presentó su informe sobre México 2019 y retomó análisis de la agencia Spin para criticar las mañaneras del presidente Andrés Manuel López Obrador. Señalaba que el mandatario mexicano había hecho 15 mil afirmaciones falsas o no comprobables, en 270 conferencias de prensa, lo que equivaldría un promedio de casi 50 “mentiras”.

Un año más tarde, con motivo de un reporte del organismo “Signos Vitales” señalaba que el presidente estaba por alcanzar el récord de 23 mil mentiras, lo que significaba 80 faltas a la verdad en cada mañanera.

Ahora la cifra ha subido a 90 mentiras diarias (siempre según este autor y esta agencia), es decir una mentira por minuto, si se toma en cuenta una duración de dos horas por mañanera y una exposición presidencial diaria aproximadamente 90 minutos. Desde luego, según las versiones periodísticas de quienes asistieron a la presentación del libro, las cifras se refieren solo a las intervenciones del presidente y no de sus subalternos.

(De hecho en la mañanera de este jueves, casi el 50 por ciento del tiempo fue ocupado por el subsecretario de Seguridad, Ricardo Mejía Berdeja y el presidente tomó el micrófono menos de una hora, lo que significaría una mentira y media por minuto.)

Pero para poder entender la inverosimilitud de que alguien (cualquier persona pueda mentir hasta dos veces por minuto) hay que entender dos cuestiones: 1.- ¿Quién es el autor? Y 2.- ¿Cuál es la metodología para medir las “mentiras”?

El primer punto es muy sencillo: Luis Estrada, además de ser contratista frecuente del INE forma parte del grupo de intelectuales privilegiados en sexenios anteriores y que ahora dirigen empresas y fundaciones dedicadas a cuestionar la IV Transformación.

También, este egresado del egresado del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) fue director de comunicación social de la Secretaría de Gobernación (el secretario era Fernando Gómez Mont), director de Evaluación de Riesgo Político en la Dirección General de Análisis Político de la Presidencia de la República, y director general Adjunto para la Reforma del Estado de la Unidad para el Desarrollo Político de la Secretaría de Gobernación. Es decir funcionario de gobiernos panistas. Por cierto que fue jefe de prensa de un secretario de Gobernación que fue acusado de ejercer presiones sobre la Suprema Corte de Justicia por el caso de la guardería ABC.

El segundo punto, la metodología, es muy especial. En este sentido la agencia Spin -en cuyos resultados se basa el libro- es cuidadosa y procura no mencionar la palabra “mentira”, en su lugar se dedica a buscar “afirmaciones no verdaderas” en las mañaneras, diferenciándolas en:

1.- “Promesas, aquellas que son posibilidades, pero no son verdaderas porque hay que esperar para que se hagan”.

2.- “Compromisos, aquellos que se le asegura a la prensa entregar información”.

3.- “No falseables, aquellas en que no se puede confirmar su veracidad”.

4.-.”Falsas, aquellas en que se demuestra que miente o que no se pueden comprobar que sean verdad completamente”.

Bajo esta clasificación y de acuerdo con la afirmación mediática de que López Obrador ha dicho 670 mil mentiras, una “mentira”, puede ser una promesa (Vamos a construir una refinería), un compromiso (Vamos a entregar información sobre las investigaciones a Enrique Peña Nieto), un afirmación no falseable (estamos luchando contra la inflación) o una aseveración falsa (¿Que no se puede comprobar que sea verdad completamente?).

Bajo esta clasificación la frase diaria de López Obrador ¡Buenos Días! es una “mentira” porque puede ser la promesa de que sea un buen día, un compromiso de que va a ser un día bueno, una aseveración no falseable porque no se puede confirmar la veracidad de que realmente sean buenos días o una falsedad porque no se puede comprobar completamente que sean buenos días.

En síntesis, creo que este libro, como muchas de las afirmaciones que hace la oposición (a diferencia de lo que hace Verificado, que sí explica por qué considera una declaración del presidente como no verdadera) no son otra cosa que la trivialización de la palabra “mentira”.

Dice el filósofo del metro: los dueños de la verdad quieren monopolizar la mentira.

Roberto Fuentes Vivar Columnista y periodista fundador del UnoMásUno y la Jornada. Estudió Periodismo en la reconocida escuela Carlos Septién García y cursó la Licenciatura en Letras Hispánicas en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Actualmente es periodista independiente, conocido como “El Filósofo del Metro”. Colaborador desde el 6 de marzo de 2022.