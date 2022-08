Estudiantes tienen oportunidad de hacer cambio histórico en la UABJO

+ Las aulas de la UABJO continúan llenándose de energía y entusiasmo estudiantil. Este lunes dos Facultades más se sumaron al regreso presencial, recibiéndolos el rector Cristian Carreño con un mensaje de bienvenida y la entrega de reconocimientos.

Oaxaca de Juárez, Oax.- Esta mañana la Facultad de Ciencias Químicas realizó un acto de inauguración del ciclo 2022-2023, encabezado por el Rector de la Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca, C.P. Cristian Carreño López, quien destacó el papel de la familia en la formación de las y los jóvenes, para educar profesionistas exitosos y personas felices.

“Ustedes tienen la oportunidad de hacer un cambio histórico en la UABJO, de cerrar filas con su Facultad y con su Universidad, el poder de la Universidad son ustedes jóvenes, la razón de ser de nuestra Máxima Casa de Estudios”, dijo en su mensaje dirigido a la comunidad estudiantil y docente, reunida en la Explanada de Ciencias Químicas.

En el mismo acto se entregaron nombramientos a las y los Coordinadores de dicha Facultad, de la Administración del Dr. Juan Luis Bautista Martínez, quien se pronunció por un sistema de educación superior de alta calidad para garantizar egresados capaces de contribuir de forma efectiva al desarrollo económico y a la sociedad en su conjunto; así como reconocimientos a la trayectoria académica con más de 30 años de servicio al siguiente personal docente: Dr. Sergio Silva Quintana, 47 años de academia; M. en C. José Ángel Villanueva Quintana, 38 años; Dra. en C. Alicia Sylvia Gijón Cruz, 36 años; M. en C. Constantino Villegas Bolaños, 31 años y M. en C. Raúl Reyes Fuentes con 30 años.

Igualmente se entregaron reconocimientos a integrantes del Comité de Acreditación de la Facultad. Cabe precisar que la Acreditación es un proceso voluntario mediante el cual una institución educativa se somete a la opinión de un organismo externo, a fin de obtener un reconocimiento público de la calidad de su quehacer educativo.

Estudiantes de excelencia de Ciencias Químicas también recibieron reconocimientos de manos del Rector y autoridades educativas, quienes los instaron a continuar sus estudios con tenacidad, orden y disciplina.

Posteriormente el Rector Cristian Carreño acudió a la Escuela de Sistemas Biológicos e Innovación Tecnológica (ESBIT), en donde se reunió con docentes y estudiantes con los mejores promedios.

Asimismo continuó el curso de inducción en la Facultad de Medicina y Cirugía, al cual acudieron estudiantes de nuevo ingreso de las licenciaturas de Medicina, Terapia Física y Ocupacional.