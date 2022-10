Las personas primero

Abanico

En todas las estrategias exitosas de resiliencia corporativa, el mantra es poner a las personas al centro de las innovaciones, propuestas de valor e ideas.

En IAB Beyond Digital, la plataforma co-creada por toda la industria de Publicidad Digital y Marketing Interactivo en América Latina, ese fue el eje del ecosistema.

Gabriel Richaud, director de Beyond México, comparte las ideas de la segunda edición de este foro que pueden aplicarse a negocios de todos los sectores económicos:

1. Sentido de comunidad. La integración prevalece como la principal fuerza ara genera logros trascendentales que impulsen a nuestras industrias. Un adagio popular lo sintetiza como “la unión hace la fuerza”. Para el director de Interactive Advertising Bureau (IAB) México al construir el sentido de comunidad se logró generar 50 tracks de contenidos y compartir la visión de América Latina en comunicación.

2. Uso responsable de datos y tecnología. En esta era disruptiva en la que aceleramos el empleo de tecnología de comunicación y reuniones y aprendimos a desafiar el confinamiento y sana distancia con reuniones vía meet, zoom y otras plataformas de tele conferencias, se lograron grandes oportunidades de comunicación y de negocio, como el encuentro de mercadólogos latinos a través de Beyond Digital. Sin embargo “tenemos el retos del manejo ético y transparente de los datos de nuestros usuarios y el empleo ético de la tecnología” dijo Richaud y advirtió que la ética en ciberseguridad y tecnología son temas incipientes en la región de América Latina respecto a China y economías desarrolladas, por ejemplo.

3. Liderazgo empático. En los procesos de aprendizaje y adaptación a nuevos entornos de trabajo y diferentes prácticas para enfrentar mercados recesivos y condiciones irruptivas, como inflación global y aumento de precios en comestibles y energía, por ejemplo, “los líderes necesitan adoptar un enfoque de mayor empatía con sus colaboradores para sortear las contingencias actuales y las del porvenir”, mencionó el directivo con más de 28 años de experiencia en marketing, ventas, alianzas estratégicas y negocios digitales.

4. Tecnología como herramienta de reconversión. El uso del Big Data, Inteligencia Artificial, Aprendizaje Acelerado y Digitalización, entre otras muchas tecnologías, debe mirarse como una herramienta para crear propuestas de valor, no como un fin en sí mismas. “En una era de grandes avances como el nuestro, tendemos a asumir que la incorporación de la vanguardia tecnológica actuará por sí misma cuando no es así, sólo mejora el cumplimento de nuestra estrategia y objetivos, no es la solución en sí misma”, mencionó el también estratega comercial y de plataformas musicales no tradicionales con empresas de consumo.

5. Reinvención. Lo único permanente en los negocios y mercados es el cambio. De ahí la importancia de agilizar soluciones y establecer propuestas de valor que favorezcan necesidades y expectativas de nuestros públicos. Richaud asegura que una ecuación válida para lograrlo es aunar tecnología a datos y contenido con un foco permanente en las personas. “La actualización permanente requiere tener un propósito claro, de este se podrá desencadenar una creatividad relevante, por ejemplo”, dijo el director general de IAB México.

6. Enfocarse en las soluciones. Richaud es claro: nuestro objetivo empresarial, el de todos, no es ofrecer productos y servicios. Es dar soluciones. Con esto en mente nos podemos acercar a necesidades específicas mediante los datos, pero éstos no representan soluciones por sí mismas, no resuelven. Debemos construir respuestas aliados de muchos conocimientos y herramientas, dijo el directivo de IAB.

7. Vinculación. Ampliar nuestro radio de contactos e influencia resulta crucial para el crecimiento. En IAB, por ejemplo, se cree que los vínculos industriales permiten capitalizar experiencias y conocimientos. “Es lo que nos permite unir sinergia con las industrias de publicidad, comunicación y mercadotecnia de seis países a través de IAB BEyond Digital”, refiere Richaud.

8. Vanguardia. Es permanecer atento a las tendencias y, basados en información y conocimientos, anticiparnos a requerimientos en industrias específicas. “Podemos ejemplificar esto con el streaming live en el comercio electrónico que enriquece la experiencia de compras en vivo y dinamiza al sector”, mencionó Richaud.

9. Omnicanalidad. Se trata de una solución obligada que permite la inmersión en espacios virtuales y físicos. Sin embargo, el director de IAB México lo plantea de una manera más comprensible. “Es evitar cualquier tipo de fricción en todos los puntos de contacto en la experiencia de compras. Anticipar necesidades basados en el conocimiento del consumidor. Es enrquecer las propuestas de valor que otorgamos”.

10. Relaciones a largo plazo. “En el retail es trascender del consumidor a la persona. Dejar de pensar en una compra única a los negocios a largo plazo que establecemos con una persona, un ser único”, finalizó Richaud.

Ivette Estrada Periodista y escritora mexicana. Creadora del Método ADM de comunicación estratégica. Creo que las palabras construyen realidades, reputación y recuerdos. Fui Premio Nacional de Periodismo en Crónica. Tengo publicados ocho libros y soy experta en Relaciones Públicas, Personal Branding y creación de publicaciones diversas. C olaboradora desde el 27 de junio de 2022.

Las opiniones expresadas por los columnistas en sus artículos, son de exclusiva responsabilidad de sus autores y pueden no representar la postura o línea editorial de PressLibre.