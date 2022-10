PRI, la cruda realidad de volver a empezar

Libros de ayer y hoy

La aparición en escena de las viejas fórmulas priístas, curiosamente cuando se avecina una elección presidencial, exhibe el oportunismo del viejo sistema que saca de la fosa su osamenta para hacerla presente. Hay que recordar que el hundimiento de ese partido no se gestó en este sexenio. Era un retroceso que ya se evidenciaba desde el alterado triunfo de Carlos Salinas de Gortari, que marcó la próxima sucesión con el asesinato de Luis Donaldo Colosio, para imponer a un cuestionado como Ernesto Zedillo. Este cedió al PAN una transición ganada por motivos obvios: fue un voto contra el PRI.

Los años panistas los conocemos con todas sus oscuridades, pero en cada elección, lo que quedaba del PRI se iba reduciendo más, pese al también cuestionado triunfo de Enrique Peña Nieto. Las denuncias, datos, donde Odebrecht, Soriana y otros innombrables repuntaban, se mostraron con profusión. Las elecciones del 2018 exponen la evidencia, el PRI, tercera fuerza en las presidenciales y pérdida desastrosa de ocho gubernaturas en el 2021. Las faramalla de Alejandro Moreno, Alito, con todas sus secuencias, mientras los antiguos compañeros se deslindaban de él y se parapetaban en su vieja moral, dio la auténtica imagen de lo que es el PRI: un ente acabado.

Un hombre camina por una calle del centro de la ciudad de Xalapa frente a un muro promocional del PRI el día 14 de junio de 2018. | Foto: Yahir Ceballos / El País

Pasarelas al viejo estilo mientras el pueblo busca un cambio

Ya salieron a pasear su ansia de poder doña Beatriz Paredes, uncida a un presupuesto más de 45 años y un joven Alejandro Murat que tiene simpatía en algunos medios y fue de los gobernadores que más visitas recibieron de AMLO. Se hablaba incluso de que iba a ser el próximo embajador de la 4T. No es novedad buscar resurgir de las cenizas si la vieja leyenda habla de un ave milagrosa. En la historia de los partidos hay resurgimientos y un ejemplo está en Argentina con el partido peronista, que volvió al gobierno envuelto en un modernismo que no ha cuajado totalmente.

Alejandro Murat Hinojosa durante “Diálogos por México” | Foto: PRI

No obstante los cambios experimentados por ese partido, la gente no ha olvidado aquel retorno de Europa de un vetusto Juan Domingo Perón envuelto de inmediato a su llegada, de una represión sangrienta que costó la vida a muchos. Entre los que sabían de esa represión se menciona al cantante Leonardo Favio. Ni olvidan el descenso precipitado tras la muerte de Perón, con una viuda sucesora que terminó en la cárcel. Hubo cambios con los Kirchner, pero los que aquí experimenta el PRI no tienen nada que ver con ellos. Lo que ofrece un PRI viejo, recalcado, son antiguas demagogias, corrupciones y rostros culpables.

Cole Porter. Volver a empezar no siempre da buenos resultados

Soberbios como son los que tuvieron poder, nunca reconocen que ya no lo tienen. Es el caso del PRI disminuido que ahora se pretende trepar en una nueva dominación. El volver a empezar no arranca para ellos, porque creen que siempre han estado. Volver a empezar una de las canciones entre más de mil que compuso Cole Porter, marcó de alguna manera su vida, porque el comienzo fue permanente, sobre todo cuando quedó prácticamente inválido después de una caída. Pero esa caída, a diferencia de otros, sobre todo partidos, le sirvió para rehacer su vida, seguir en su incesante componer, que llenó toda una época en el musical de Estados Unidos y del mundo.

Porter homosexual declarado, vivió sin embargo muchas décadas con la acaudalada Lina Lee Thomas, su esposa, con la que al parecer, salvo intermedios amorosos, vivió plenamente feliz. Nacido en Indiana fue egresado de la famosa universidad de Yale y desde temprano mostró inclinación por la música. En 1946 Michael Curtiz dirigió Noche y día, basada en el título de una de sus canciones, para reseñar la vida de Porter, protagonizada por Cary Grant.

Ya de 2003, estrenado en 2004, fue el filme De-Lovely, dirigida por Irvin Winkler, con Kevin Kline como protagonista. Se daba a conocer también la biografía, escrita por MacBrien en su libro Cole Porter ( Editorial Alba 2013), para refrendar la vida de un gran creador cuya música aún emociona a muchos. Begin the beguine, Volver a empezar, fue escrita en 1934. Su sueño dorado “y no despertar nunca jamás”, no se sabe si realmente se realizó en aquel hombre agobiado por el accidente que sufrió. Pero algunos lo buscan en la política, y a lo mejor ellos si despertarán en la cruda realidad.

Teresa de Jesús Gil Gálvez En la UNAM hice estudios de maestría en Ciencias Penales. En medios sonorenses trabajé desde la adolescencia y en julio de 1972 salí en un tren hacia la gran capital, donde he trabajado en importantes medios, con breves retiros al mundo, entre ellos una corresponsalía en España. He publicado nueve libros. Me han dado premios pero no suelo promoverlos. Prefiero que digan: ¡Qué buen libro publicó Teresa Gil! ¡Qué buena columna escribió hoy la Teregil! Colaboradora desde el 22 de diciembre de 2014.

