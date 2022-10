Acá, Tepito el barrio se expresa

Al pie de una foto

“El Arte es mi religión. Es amor” Gustavo Bernal Navarro Manifiesto Arte Acá Tepito

El pasado domingo 16 de octubre del presente 2022 a la sombra de la estación “Peralvillo” del Metrobús en Ciudad de México esperaba a mi colega Marcute Velazco, mientras aguardaba recordé mis periplos por esta zona acompañado del pintor, político y activista nacido en Tlalpujahua, Michoacán Gustavo Bernal Navarro, uno de los fundadores del movimiento artístico Arte Acá Tepito, cuando me percaté de una insistente presencia, mirando de reojo descubrí que me acechaba a pocos metros un desconocido “orillado en la orilla” del asfalto en una motoneta con la máquina en marcha. El tipo dijo algo que se diluyó entre el ruido urbano, lo ignoré pensando que me quería “talonear” o “atracar” para regresar de inmediato al pernicioso extravío de mis recuerdos.

Acá en las ventanas, en los campos. Acá en las calles en las ciudades. Acá en las paredes interiores de los hombres la vida se revela como arte. Gustavo Bernal Navarro Manifiesto Arte Acá Tepito

El desconocido sin quitarme la vista de encima alzó la voz llamándome por mi nombre, entonces me aproximé a él sujetando a veinte uñas la bolsa que contenía la cámara fotográfica -no te conozco le dije- a lo que respondió con una gran sonrisa – Soy Giovani, vengo de parte de Marcute para llevarte al barrio-, después me ofreció un casco de motociclista, me lo puse tomando mi lugar en el vehículo y empezamos el zigzagueante viaje por el barrio más antiguo, bravo y emblemático de esta ciudad.

La invitación del Colectivo “Tepito el barrio se Expresa” me llevó a reencontrarme con una zona de la ciudad que recorría con cierta regularidad hace muchos ayeres cuando la “Fayuca” (productos electrónicos de contrabando) y los talleres peletería (hoy de piratería) “rifaban machín” y me condujo también a conocer un grupo de ciudadanos preocupados y ocupados de manera apasionada, auténtica y muy neta en el quehacer de la cultura y el arte, ya que por estos lares la institucionalidad del Estado Gobierno se ausentó desde siempre y la gente de a pie escribe su propia historia desde su realidad porque la intelectualidad oficial es “pura piña guaguarona” que cuando se acerca solo viene al “agandalle” a sacar provecho pues.

Acá; es como somos, como nos estamos haciendo, como llegaremos a ser. Acá son las soluciones que de otros sistemas no han llegado. Acá no somos “subs” o “en vías de” sino solo “diferentes” y haciendo lo afirmamos. Acá son nuestros valores y nuestras deficiencias. El Arte Acá está donde vive el hombre. El Arte Acá es particular y múltiple, local y universal. Gustavo Bernal Navarro Manifiesto Arte Acá Tepito

El colectivo “Tepito el barrio se expresa” está formado por los activistas: Marcute Velazco, fotógrafo y documentalista, Giovani Granados, cantante y promotor del mundo del espectáculo y Ramón Ubaldo, muralista y pintor. La reunión dio comienzo en el Foro abierto “Daniel Manrique” ubicado en la unidad habitacional Los Palomares sitio en el que se pueden apreciar los últimos murales pintados por el maestro Daniel Manrique fundador del movimiento de arte contemporáneo Arte Acá Tepito en la década de los 70 del siglo pasado junto a Gustavo Bernal Navarro, Francisco Centeno, Armando Ramírez y Julián Ceballos Casco, entre otros.

En la fotografía de Blanca Hernández que ahora te compartimos querido lector puedes apreciar una de las actividades del colectivo, se trata de un taller de pintura para niños coordinado por Blanca Guzmán y Ricardo Flores en el que este domingo trabajaron en la realización de las calaveras con las que se llevará a cabo la representación teatral “La procesión de las Almas” de Ricardo Flores los días 29 y 30 de octubre a las 5 de la tarde en este foro al aire libre después de recorrer algunas calles en una procesión en la que se obsequiaran máscaras y velas a los vecinos de Los Palomares invitándolos a participar de la celebración del día de muertos.

En esta obra de teatro que tiene como tema central el respeto a las tradiciones participan los habitantes del barrio sobre todo niños que entusiasmados acostumbran a caracterizarse en el recorrido por las calles invitando a sumarse a la gente con la intención de preservar y fortalecer nuestra herencia cultural de día de muertos ante el avance del Halloween, costumbre extranjera a nuestra cultura sobre todo en este barrio de raíces históricas tan importantes.

En la época prehispánica el Barrio se consideraba una extensión del tianguis de Tlatelolco, los pochtecas o vendedores de ese tiempo veían a Tepito como una bodega y un lugar para pernoctar para después dirigirse al tianguis de Tlatelolco. Tepito surge como un gran centro comercial en la década de los cuarenta, después que desaparece el Mercado del Volador que se encontraba ubicado en la calle de Pino Suárez a un costado de Palacio Nacional. Este mercado también era conocido como “El Baratillo” nombre que después heredó a Tepito. Creció en importancia comercial, solo después del mercado de La Merced y se extendió por todas las calles circundantes a la iglesia de San Francisco, tomando el nombre de plazuela de Tepito. “Tepito barrio con historia”, Ricardo Flores Sánchez

Después de visitar el taller de dibujo infantil nos dirigimos a la extraordinaria exposición fotográfica “Tepito Barrio con Historia” en el foro UCAFIS (Unión de comerciantes autónomos fijos y semifijos) dicha muestra retrospectiva consta de más de 300 fotografías históricas del Barrio de Tepito (1920-2022) y fue coordinada por Mayra Nunes Tenorio y Ricardo Flores Sánchez. En ella se puede apreciar en muy variadas y espléndidas imágenes la evolución del barrio, arquitectura, habitantes, actividades económicas, religiosas, culturales, tradiciones, gastronomía, personalidades, los eventos sociales, históricos, deportivos y políticos que han trazado el devenir histórico del barrio.

Por supuesto al seguir el recorrido por sus calles nos dimos tiempo para buscar y rebuscar entre los puestos de usado, chácharas y antigüedades de las que rescaté un bello recuerdo de este agradable recorrido. Visitamos también la iglesia y después nos dirigimos a ver el mural “Tepito a través del tiempo y la educación” realizado por el “Colectivo Tepito el barrio se expresa” bajo la dirección del artista plástico Ramón Ubaldo en la secundaria no 42 “Ing. Alejo Peralta” primera y única secundaria del barrio que ahora cumple 50 años desde su fundación.

El mural está aún en proceso con un avance aproximado del 50 % y muestra en sus bajorrelieves de argamasa realizados con la técnica de esgrafiado las escenas características del contexto cotidiano de Tepito, el símbolo fundacional de nuestro país, la superior importancia de la educación pública, los oficios, gastronomía, personajes relevantes nacidos en el barrio. Se puede decir que a manera de un códice indígena nos narra la historia antigua y contemporánea de estas antiguas tierras convertidas hoy en un dinámico centro económico, pivote de actividades culturales, artísticas, deportivas comerciales y políticas, Tepito es, ha sido y será.

Partimos de la realidad auténtica, buscamos el sentido de las cosas y el sentido actual de lo mexicano. El arte es instintivo, natural, vital. Un acto vivo, un acto evolutivo humano. El arte es mi religión. Es amor. Gustavo Bernal Navarro Manifiesto Arte Acá Tepito

La tarde languidece y buscamos un poco de reposo para también consentirnos y alimentar la perra hambre con un platillo típico así que nos resguardamos en las “Super tortas Tepito” de la calle de toltecas. “Faltosos”, escépticos, golosos que somos no tomamos en cuenta a las indicaciones de Giovani que recomendaba una torta para 2 personas, así que en su momento nos presentaron una gigantesca, enorme torta muy bien preparada, cual debe manda la culinaria tepiteña (sin dobles o triples sentidos retóricos). Lastimosamente pese al feroz apetito, aunque soy de muy buen diente, no pude terminar con el generosísimo manjar. “El que come callado come mejor” dicen por acá, esta vez mordí más de lo que pude masticar.

Me queda claro que Tepito, su tradición y gente siempre estarán más allá de la nota roja y las deficiencias humanas de unos cuantos, de los sistemas políticos que han olvidado a conveniencia a la gente buena, chingona, creativa, trabajadora, festiva, desmadrosa y muy emprendedora del barrio de barrios. “El Colectivo Tepito el barrio se expresa” no solo ha rescatado las enseñanzas y aportaciones del movimiento Arte Acá Tepito, sino que ha sumado proponiendo, rescatando y poniendo muy al día la misión y visión propia y de otros protagonistas más actuales de esta gesta cultural como la del maestro Luis Arévalo, zapatero zapatista rebelde de reciente partida.

Dentro de las actividades del colectivo que está por cumplir su primer aniversario podemos mencionar; Talleres de dibujo como el del maestro pintor Tomás Parra, recorridos a los mercados como el efectuado con los compañeros Muxes de Oaxaca, el conversatorio y concierto de rock con el grupo Liran Roll en la secundaria 42, la visita de celebridades como el hijo del Santo y las visitas guiadas como la realizada al Museo de la Cancillería, solo por citar algunas.

Agradezco mucho la invitación del colectivo al mítico barrio asentado en lo que fue la isla gemela a Tenochtitlan desde donde sus bravos guerreros pelearon hasta el último hombre contra los invasores españoles en 1521 y me disculpo por la falta de espacio para extenderme un poco más en las entrañables vivencias que me compartieron en esta visita, asimismo te invito querido lector a que te sumes a esta loable iniciativa ciudadana con tu participación, simpatía o donativos de material didáctico, libros o enseres necesarios para seguir impartiendo los talleres. Les comparto el contacto vía WhatsApp del maestro pintor y muralista Ramon Ubaldo: 5551817198, también pueden contactar por Facebook al colectivo “Tepito el barrio de expresa”.

Desde donde se posan las águilas, desde donde se yerguen los jaguares, el sol es invocado Como un escudo que baja, ahí se va poniendo el sol. En México está cayendo la noche, Yaocuícatl, Selección de Poesía Náhuatl, Miguel León Portilla

Fernando García Álvarez Nací enamorado de la luz y desde muy joven decidí ser artesano de sus reflejos. He sido aprendiz y alumno de generosos mentores que me llevaron al mundo de las artes y la comunicación. Así he publicado mis fotografías y letras en diversos foros y medios nacionales e internacionales desde hace varias décadas. El compromiso adquirido a través de la conciencia social me ha llevado a la docencia. Colaborador desde el 10 de diciembre de 2021.

Las opiniones expresadas por los columnistas en sus artículos, son de exclusiva responsabilidad de sus autores y pueden no representar la postura o línea editorial de PressLibre.