Fallece Héctor Bonilla a sus 83 años tras lucha contra el cáncer

+ Hoy el cine mexicano está de luto. El primer actor Héctor Bonilla falleció la tarde de este viernes a la edad de 83 años a causa del cáncer, enfermedad que le fue diagnosticada en 2019. “Se acabó la función”, dice su epitafio.

Ciudad de México.- El reconocido actor mexicano de películas como “Rojo Amanecer” (1989) y más recientemente de “Un Padre No tan Padre” (2016), Héctor Bonilla, falleció este viernes en su casa después de cuatro años de lucha contra el cáncer de riñón; así lo dio a conocer su hijo Fernando Bonilla a través de Twitter, compartiendo posteriormente un video con una canción escrita por su padre en 2004 y que hoy se convierte en el mensaje de despedida para sus hijos.

Mi papá preparó su despedida desde hace muchos años. La escribió por ahí de 2004, desde entonces tenía bien claro qué quería decir este día.



Acá se los comparto: https://t.co/ThEqV3liKi — Fernando Bonilla (@fdobonilla) November 25, 2022

Su nombre completo era Héctor Hermilo Bonilla Rebent y nació el 14 de marzo de 1939 en Tetela de Ocampo, Puebla. Inicialmente comenzó sus estudios en leyes, pero en una entrevista confesó que dejó a un lado dicha carrera porque “robar como abogado” no era lo suyo, así que prefirió ser actor.

Fue así como ingresó a la Escuela Nacional de Teatro del Instituto Nacional de Bellas Artes de México (INBA), debutando en 1962 en la película “Jóvenes y Bellas”, la cual después dijo que era “una verdadera aberración que no tenía ni pies ni cabeza”.

Después llegaría “María de mi corazón”, en donde compartió pantalla con María Rojo, considerando dicha película como uno de los mejores trabajos en los que se involucró.

Sin embargo, fue la película “Meridiano 100” (1976) la que le llevaría obtener su primer premio Ariel como mejor actor. Años después, su participación como uno de los protagonistas en “Rojo amanecer” (1989), le permitió obtener en 1991 su segundo Ariel como mejor actor, junto con María Rojo que obtuvo el premio como la mejor actriz.

Y aunque Héctor Bonilla dejó la carrera de leyes, se posicionó como un hombre de izquierda que contribuía a la política como ciudadano. Desde 2012 expresó abiertamente su apoyo al movimiento de Andrés Manuel López Obrador, considerándolo la mejor opción para el cambio del país.

Reitero también mi convicción de que en este momento histórico, AMLO representa la única opción de cambio para nuestro país. — Héctor Bonilla (@_HBonilla) March 6, 2012

En 2016 Héctor Bonilla fue diputado constituyente de la Ciudad de México por el partido Morena, sin embargo el actor aclaró lo siguiente:

“Nunca he tenido más aspiración que la de ser un ciudadano: he declinado tres veces la petición de ser diputado y dos veces la de ser delegado; pero sí me honra haber sido diputado honorario en el Congreso Constituyente de la Ciudad de México”.

Héctor Bonilla estuvo casado con la actriz Socorro Bonilla entre 1976 y 1983, con quien tuvo a su hijo Sergio y a su hija Leonor. Tras divorciarse, se juntó con Sofía Álvarez, también actriz, dobladora y cuentista, procreando a su tercer hijo, Fernando Bonilla. Y después de 39 años de vivir juntos, finalmente decidieron casarse en 2019.

En una entrevista con De Primera Mano, el actor relató que nunca consideró necesario esta decisión, no obstante, declaró lo siguiente:

“Nos casamos porque nos dimos cuenta que la cuota anual del Club Asturiano bajaba muchísimo si era por pareja. Por eso nos casamos, pero nunca necesitamos del matrimonio”.

Hoy su muerte fue dada a conocer a través de Twitter por su hijo Fernando Bonilla, informando que “murió en casa, en paz, sin dolor y rodeado por su círculo más íntimo que lo acompañó hasta el final”. Asimismo, compartió el siguiente epitafio que su padre había escrito hace varios años para sí mismo:

Se acabó la función. No estén chingando. El que me vio, me vio. No queda nada. Héctor Bonilla

Descanse en paz, Héctor Hermilo Bonilla Rebentun.