Hereda Salomón Jara deuda pública superior a los 20 mil mdp

+ Algunos de los fracasos más emblemáticos que el gobernador Salomón Jara calificó como “elefantes blancos” de la Administración de Alejandro Murat, son el Centro Cultural y de Convenciones, Foro Huatulco, Casa de Alas y el Centro Cultural Álvaro Carrillo.

Oaxaca de Juárez, Oax.- En un acto de rendición de cuentas, el Gobernador del Estado, Salomón Jara Cruz hizo del conocimiento público a las y los oaxaqueños que la deuda pública que heredó del exgobernador Alejandro Murat Hinojosa, se incrementó a más de 20 mil 600 millones de pesos y por si eso no fuera poco, los servicios financieros, es decir, el costo de la deuda, es uno de los más caros de todo el país, aunado a que se solicitó más endeudamiento en lugar de cumplir y cubrir los compromisos existentes.

Esta cifra se deriva desde la administración del exgobernador Ulises Ruiz Ortiz, quien le heredó a Gabino Cué Monteagudo una deuda de 6 mil millones de pesos, y quien a su vez la incrementó hasta 15 mil 594 millones de pesos.

Como alternativa a esta situación, anunció Jara Cruz, se ha diseñado una propuesta de reestructuración administrativa que permitirá ahorrar más de 100 millones de pesos anuales, eliminando duplicidad de funciones y áreas innecesarias o espacios creados exclusivamente para pago de favores políticos.

Adicionalmente, se instrumentará una política de austeridad que, siguiendo el ejemplo y las directrices del Gobierno Federal, permitirá reducir gastos, erradicar los privilegios y eliminar los lujos de la clase política tradicional.

Lo anterior se deriva, continuó, porque se manipuló la información en torno a la deuda adquirida a través del decreto 809, supuestamente para financiar diversas obras de infraestructura, con la intención de ocultar construcciones deficientes, inconclusas o que constituyen grandes elefantes blancos.

“Como no se puede tapar el sol con un dedo, estoy obligado a destacar algunos de los fracasos más emblemáticos. Se trata del Centro de Convenciones o Foro Huatulco, cuya primera etapa costó más de 32 millones de pesos; la Casa de Alas con un costo mayor a 160 millones de pesos y el Centro Cultural Álvaro Carrillo, con un costo superior a 527 millones de pesos”, dio a conocer el Mandatario Estatal al recordar que todos estos proyectos fueron inaugurados recientemente, de manera apresurada y sin haber cumplido con el 100% de su avance físico.

Como consecuencia, continuó enunciando el Mandatario Estatal, estas obras constituyen hermosos cascarones que muestran de cuerpo entero un legado de proyectos inconclusos, sobrevaluados y mal hechos.

La Casa de Alas, por ejemplo, sede de las instalaciones del Sistema Estatal DIF y lugar que debería garantizar la dignidad y la seguridad de sectores en situación de vulnerabilidad, es una obra con defectos estratégicos que podrían poner en riesgo la integridad física de quienes más protección requieren: niñas, niños y adolescentes, realidad que obliga a corregirse de manera inmediata.

En este sentido Jara Cruz también dio a conocer que pretenden heredarles un incremento de plazas basificadas que representa un inaceptable incremento del gasto del gobierno cercano al 37%.

“Esto no lo voy a aceptar, quisieron pasarse de listos los políticos del PRI, quienes vendieron plazas de 100 mil, 150 mil y hasta 200 mil pesos. No voy a dar nombres porque este es una tema que va a tener que resolver la Fiscalía General del Estado; sin embargo, para aquellos que madrugan o que se quieren pasar de lanza, siempre hay un pueblo atento; no toleraremos más corrupción”, sentenció.