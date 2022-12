Llama SSO a las y los oaxaqueños, a cuidarse en esta temporada de frío

+ Oaxaca ocupa el 11° lugar a nivel nacional por casos de Infección Respiratoria Aguda, por lo cual los SSO recomiendan reforzar las medidas preventivas, siendo los menores de 5 años y los adultos mayores de 60 los más vulnerables.

Oaxaca de Juárez, Oax.- A fin de prevenir enfermedades respiratorias, los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO) recomiendan a la población utilizar ropa abrigadora, no exponerse a cambios bruscos de temperatura, consumir vitaminas C y D, abundantes líquidos, acudir al médico en caso de malestar y no automedicarse.

La dependencia señaló que ante la presencia de temperaturas gélidas principalmente por la mañana y noche, sobre todo en Sierra Norte y Sierra Sur, Mixteca y Valles Centrales, es necesario reforzar las medidas preventivas, usar cubrebocas en espacios cerrados, lavado de manos de manera frecuente, así como cubrirse nariz y boca con pañuelo desechable o el ángulo interno del codo al toser o estornudar.

Informó que hasta la semana epidemiológica número 48 en Oaxaca se han notificado 469 mil 518 casos de Infección Respiratoria Aguda, ubicando a la entidad en el lugar número 11 a nivel nacional. Los estados más afectados son Zacatecas y Tlaxcala.

Por Jurisdicción Sanitaria, Valles Centrales notificó 194 mil 813 casos, Istmo 82 mil 196, Tuxtepec 36 mil 257, Costa 47 mil 200, Mixteca 75 mil 540 y la Sierra 33 mil 512. Por género se tiene el reporte de 208 mil 032 en el sexo masculino y 261 mil 486 en el femenino.

La institución precisó que los más vulnerables en esta temporada son las y los niños menores de cinco años y adultos mayores de 60, por lo que sugirió reforzar sus defensas a través del consumo de líquidos, frutas y verduras como: guayaba, naranja, lima limón, papaya, mandarina, toronja, jitomate, espinacas, hortalizas, pimientos verdes, entre otros. Asimismo, mencionó que se debe evitar, en la medida de lo posible, utilizar fogones de carbón o gas dentro de las viviendas, con el objetivo de prevenir intoxicaciones severas o incendios que puedan afectar la salud.