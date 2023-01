La fuga de Siberia de Trotsky

Periodistas Unidos

En esta época de frío y vientos inclementes, bien vale la pena leer un libro de 125 páginas del gran Lev Davidovich Bronstein, mejor conocido en español como León Trotsky, quien continúa siendo una figura señera para los revolucionarios del mundo.

El título es: La fuga de Siberia en un trineo de renos de León Trotsky (Editorial Siglo XXI) y la presentación la realiza el gran: Leonardo Padura, quien es muy conocido desde su obra muy bella y difundida: El hombre que amaba a los perros.

Nos recuerda Padura que en agosto de 2020 se cumplieron los ochenta años del asesinato del combatiente ruso, el cual recibió asilo en México por parte del gobierno de Lázaro Cárdenas, pero el 20 de agosto de 1940 fue liquidado a pioletazos por Ramón Mercader en su casa de Coyoacán, la cual es un Museo que lleva a cabo múltiples actividades, entre ellas exposiciones de hombres de primera línea mundial.

El asesinato debe atribuírsele, en primer lugar, al malvado de José Stalin, quien no obstante que el formador del Ejército Rojo y amigo de Lenin, estaba muy lejos de su esfera de acción, no le dejaban de inquietar las críticas al poder soviético que se había burocratizado y combatía a todos aquellos que discrepaban o no aceptaban las mentiras absolutas del Kremlin.

Dice Leonardo correctamente: “él (Lev) ha salido como un símbolo de resistencia, coherencia y, para sus seguidores, hasta como encarnación de una posibilidad de realización de la utopía”; la revolución permanente de los oprimidos de la tierra.

No vamos a relatar la historia de esta sensacional huida, para que el lector la pueda gozar fantásticamente al leerla, pero si a citar a Trotsky, quien dice casi al final: “Aquí, en rigor, termina el período heroico de mi fuga: el viaje en renos a través de la taiga y la tundra a lo largo de unas 700 u 800 verstas” (mil 67 metros por cada versta, en español).

Y añade nuestro héroe: “Incluso en su tramo más arriesgado, la fuga- gracias a las felices circunstancias- resultó mucho más fácil y prosaica de lo que me había imaginado cuando el plan estaba en ciernes y-a juzgar por lo que publica la prensa- de lo que se imaginan otros individuos”.

Es decir, estamos ante un personaje sencillo, arrojado y que jamás se envanece de sus acciones, aunque fueran heroicas y pusieran a temblar a sus enemigos.

Regresando a Padura, el cubano señala: “La fuga de Siberia aparece como una inesperada grieta que nos permite asomarnos a la personalidad íntima del hombre político y revolucionario a tiempo completo y a sus relaciones con la condición humana. Constituye, además, una muestra de sus capacidades literarias (no en balde por una época lo apodaron “La Pluma”).

En síntesis, no se pierda este gran libro de cortas páginas, aunque muy intensas: La fuga de Siberia en un trineo de renos de León Trotsky; con prólogo de Leonardo Padura.

Jorge Meléndez Preciado Periodista de hueso colorado y Director de Periodistas Unidos. Estudió Economía en la UNAM y realizó estudios en la Universidad Patricio Lumumba de Moscú (1969-70). Militó en el Partido Comunista Mexicano (1972-81) y fue diputado federal suplente de Gilberto Rincón Gallardo en 1977. Cuando desapareció el PCM decidió ya no militar en otros partidos. En 1975 impulsó la Unión de Periodistas Democráticos (UPD). Colaborador desde el 29 de junio de 2021.

