Norma Piña, la primera mujer en presidir la Suprema Corte de Justicia

+ La ministra Norma Piña fue electa este lunes como presidenta de la Corte para el periodo 2023-2026, con el voto de seis de sus compañeros; mientras que la ministra Yasmín Esquivel quedó eliminada en la segunda ronda de votación.

Ciudad de México.- En un hecho histórico, la ministra Norma Lucía Piña Hernández fue electa presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para el periodo 2023-2026, lo que la convierte en la primera mujer en dirigir el Poder Judicial.

“Aquí no hay triunfo, no hay victoria, la Presidencia es resultado de la mayoría, a ella se debe, de ella depende, así lo asumo”, dijo Piña en su primer mensaje ante el Pleno de la SCJN, al agradecer que sus compañeros ministros hayan depositado en ella su confianza y anhelos.

La ministra presidenta agradeció que con los votos de sus pares se haya logrado “romper lo que parecía un inaccesible techo de cristal”.

Me siento acompañada, respaldada, acuerpada por todas ellas, por todas nosotras, me siento muy fuerte, porque sé que estamos todas aquí, nos colocamos por primera vez al centro de la herradura de este tribunal pleno, demostrando y demostrándonos que sí podemos”, dijo la presidenta.

Agradezco a las que siempre han creído, a las que no se han cansado de intentar cambios que poco a poco arrinconan nuestra cultura patriarcal.

En su discurso, la ministra presidenta recordó a las mujeres que ya no están y se comprometió a trabajar por una sociedad más justa, más igualitaria y sin violencia contra las mujeres.

La votación

En la primera ronda, la ministra Norma Piña obtuvo tres votos, en tanto que con dos votos empataron los otros cuatro de los aspirantes, entre ellos la ministra Esquivel, por lo que hubo una segunda ronda.

En la segunda ronda quedó eliminada la ministra Yasmín Esquivel, con solo un voto y en medio del escándalo por el presunto plagio de tesis en que habría incurrido.

Así, la contienda se definió sólo entre Piña y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, pero hasta una tercera ronda, en la que se dio el resultado a favor de la Norma Lucía Piña Hernández.

Norma Lucía Piña Hernández fue la primera ministra en levantar la mano y hacer pública su intención de suceder a Arturo Zaldívar y en su propuesta refrendó el compromiso de desempeñar sus funciones en términos del marco nacional e internacional y, principalmente, conforme a la columna vertebral de nuestra la encomienda constitucional: la independencia judicial.

Al arranque de la jornada, la ministra Yasmín Esquivel anunció que se mantenía en la intención de competir por la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y acusó a “poderes fácticos” que pretenden influir en el proceso de relevo en el Poder Judicial.

“La tesis es de mi autoría y el tema lo concebí mientras estudiaba y trabajaba en el servicio público… hay quienes quisieron debilitar a esa institución”, dijo al inicio de la sesión.

“Seguiré mi lucha por los cambios que se requieren para tener un mejor Poder Judicial. Quisieron debilitar a la Corte yo no me presté ni me prestaré a ello”, declaró.

*Este artículo fue tomado de la agencia Expansión Política.