El día de los ardidos

Entrevista con el baterista y compositor Jorge Fernández

Nada más mexicano que adentrarse a paso vacilante en el fangoso terreno de los medios chiles, con el puchero constreñido, lagrimitas a discreción, haciendo de tripas corazón y a grito pelado arder en llamaradas de petate mientras la divina música con sus notas como efluvios de gasolina llameante nos quema entre puro sentimiento desollado, luego ya envalentonados señalamos con el índice, vociferando aquella sentencia del inmortal José Alfredo Jimenes: “¡No me amenaces, no me amenaces!”

Ardido dice el diccionario es la persona que tiene rencor o resentimiento por algún fracaso padecido, es también el ofendido, enojado o irritado. Y como no hay fecha que no llegue ni plazo que no se cumpla, doña justicia aterriza cumpliendo a cabalidad, tan es así que ya tenemos propuesta de fecha para celebrar a los ardidos, esos ángeles caídos en las profundidades del desamor y sus infiernos de reproches y crudas. Y es que para conmemorar el día de “las ardillas” el grupo de música Ribotrip celebrará un concierto gótico melancólico-depre-trip-hop para corazones solitarios, ardidos, despechados, destrozados, explotados y similares el próximo viernes 10 de febrero de 2023 a las 20:30 horas en el teatro de la Ciudad de México Esperanza Iris.

El elenco de Ribotrip está formado por los vocalistas Nora Huerta y Tareke Ortiz, en el bajo Memo Ibarra, en la guitarra Ricardo López y en la batería Jorge Fernández. Este último en entrevista (a la que amablemente llego caracterizado de su personaje) nos da detalles de tan singular proyecto escénico formado por talentosos y muy experimentados profesionales de la escena musical internacional. En palabras de Jorge Fernández “este espectáculo de cabaré para ardidos es también una catarsis de sanación, un desahogo para purgar los malos sentimientos y emociones así mismo un esfuerzo para institucionalizar la fecha del 10 de febrero como el día mundial del ardido.”

La puesta en escena para la celebración de los “Ardidos” promete ser un aquelarre emocional, un asiento sin cinturón de seguridad en la montaña rusa emocional del “pues agarra tu rumbo y vete” en el mes del amor y la amistad, sin duda será un memorable espectáculo musical de primer nivel donde la interpretación de la obra lacrimosa de autores relevantes de la música popular mexicana y de otras latitudes es el leitmotiv como algunas piezas de los “ardidos mayores” José José, Juan Gabriel, Emanuel o Amanda Miguel por citar algunos.

Continúa Fernández: “Todas estas piezas reinterpretadas con el muy particular sello del grupo Rivotrip, a veces rockero, metalero o incluso a ritmo de cumbia promete la expiación de esas almas que vagan resentidas y chamuscadas por el desamor. Aunque en todo el mundo hay ardidos en México lo vivimos de una forma chusca, agarramos el chiste para hacer más grande la ardides y eso es lo que recrea Ribotrip, en México y seguramente en Latinoamérica hacen referencia al desamor a partir del humor. Y es que no queda de otra, una vez que te la aplican ya no puedes hacer nada más que reírte.”

El baterista Jorge Fernández nació en la Ciudad de México, estudió en la Escuela Superior de Música percusión clásica y la Licenciatura en Jazz con especialidad en percusiones, posteriormente recibe una beca para estudiar un “jazz certificate” en la UTB (University of Texas at Brownsville) y en la ciudad de Nueva York cursa el taller de improvisación libre del Center of Improvisational Music (CIM). Como compositor fue becario del FONCA 2010-2011 en la disciplina Jóvenes creadores. He tomado apenas unos renglones de la hoja de vida de nuestro entrevistado para dimensionar las capacidades artísticas de su larga y exitosa trayectoria profesional.

De su relación con el jazz iniciada en la infancia nos dice que en su familia escuchaban discos y casetes con música de las grandes bandas, así como la llamada música clásica con autores como Wagner, Chopin o Beethoven, siendo estas 2 corrientes las que mayormente lo nutrieron intelectualmente aunque hoy por hoy dice disfrutar de muchas corrientes musicales que incluso fusiona ya como compositor, actividad desarrollada desde muy temprana edad participando en múltiples proyectos.

Ante la pregunta de su opinión de la actualidad en la música contesta “La música actual en estos momentos empieza a tener cambios considerables con respecto a lo que mucha gente empieza a escuchar. Debido a la masificación de plataformas como Spotify, Apple music y demás servicios pódcast, y eso hace que el ser humano también empieza a cambiar su forma de pensamiento, para la música mainstream (o convencional) se trata de la masificación de almas, esto no es tan conveniente ahorita pero lógicamente al paso del tiempo el ser humano tiene que adaptarse y estar cambiando en muchos sentidos, creo que también esta parte de la masificación tiene que ver tal cual con generar dinero.”

¿Música para adormecer conciencias? Siempre vanguardista responde “El ser humano no quiere pensar muchas veces en muchas cosas; en la seriedad de la vida o vaya, la cotidianidad y esta música hace que el cerebro se desconecte y que en realidad el ritmo sea lo que lleve el gusto y disfrute del mismo. Entonces si al ritmo tú le pones el ritmo base de una pieza tú le pones una línea melódica muy sencilla hace que conectes y que empieces justamente a relajarte y eso tiene que ver con la música hecha para las masas, es una fórmula que descubrieron hace muchos años que funciona muy bien para esto. Yo no juzgo si está bien o está mal simplemente existe y yo más bien lo que hago es una invitación a todos a que escuchen la mayor cantidad de diferentes estilos posibles para que puedan en realidad sentir en el cuerpo sensaciones distintas a las que la música mainstream les tiene ya por hecho y sabemos todos lo que este tipo de música hace en nosotros y básicamente te ayuda a relajar. Tenemos que estar muy claros con respecto a para qué está hecha la música, pero también entendemos que hay muchas, muchas más categorizaciones de música muchas más formas de hacer sentir al cuerpo, al alma, al espíritu cosas muy distintas. Mi invitación es para que escuchen muchos más géneros de música.”

A pregunta expresa sobre el panorama de Jazz en México nos dice : “Sin perder de vista que el Jazz es para un nicho muy específico del público, la audiencia de Jazz en México evoluciona con respecto a la música que se interpreta el mexicano promedio, por ejemplo, disfruta del Jazz la música de las grandes bandas por ejemplo , si tus vas a los festivales de jazz de la ciudad de México en el zócalo la gente escucha grandes bandas y mueve el piececito, está contenta incluso se pone a bailar swing y es algo bastante interesante y gratificante cuando tú estás en el escenario y tocas para ellos. El desarrollo del Jazz en México es bastante interesante porque es una fusión. Cada vez adaptamos más nuestro folclor y lo mezclamos más hacia el jazz afroamericano o jazz tradicional hablando de estilos como el Bebop, por ejemplo, y eso no solo se ha hecho en México sino en muchos otros lugares del mundo como ejemplos importantes está el Bossa nova en Brasil y el Jazz latino cubano o afrolatino cubano como muestra de esto. El jazz mexicano tiene peculiaridades distintas porque sí estamos muy influenciados con la música estadounidense. Yo me di cuenta cuando fui a Brasil con la compañía de las Reinas Chulas a un simposio de cabaré que en Brasil no existe la influencia de lo que nosotros tenemos con respecto a todo de USA pues vivimos pegaditos a ellos. Y también dentro del desarrollo de la música hace falta fusionar nuestro folclor con el jazz y afortunadamente cada vez hay más artistas nuevos que están haciendo justamente esa mezcla y sobre todo artistas que radican fuera de la Ciudad de México empiezan a fusionar sus raíces con estos conocimientos de armonía, del lenguaje de Jazz y traen su tradición folclórica mexicana produciendo cosas muy bonitas e interesantes.”

Una pregunta final ¿Y el nivel de las producciones nacionales? Nos dice “Hay una gran aceptación, no nada más del Jazz que se hace en México sino también del músico mexicano, realmente hay un nivel bastante competitivo y bueno de acuerdo con los estándares de músicos que hacen estilos similares. Con el paso del tiempo vas redescubriendo cosas y a veces es bonito recordar que antes de nosotros ha habido mucha gente que he abierto la brecha y el camino de todo lo que se genera ahora porque no es algo que arrancó hace 10 años, es algo que se genera hace más de 60 ó 70 años. Siempre ha habido un intercambio de músicos mexicanos sobre todo en las fronteras con músicos americanos y el nivel y avance de esto es muy satisfactorio para todo los involucrados.”

El espacio y el tiempo como en el pentagrama son limitados así que damos por terminada la charla esperando el gran día para gozar a corazón abierto las mieles de la música y el canto y sufrir como solo en aquí se sabe sentir el dolor y las hieles de aquellos amores ingratos que azotan impunemente nuestra dolorida memoria, querido lector seguramente podrás llevar tus galletas favoritas al teatro para que el tormento suicida sea total y las venas de tus muñecas sangren tan solo simbólicamente.

