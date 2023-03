La importancia de la enseñanza del arte en la niñez

La ciudad y sus personajes

Estimado lector, en esta ocasión te comparto algunas obras realizadas por niños del Municipio de Contepec Michoacán, quienes trabajaron más de un año para participar en una exposición pictórica en la Presidencia Municipal de este lugar, hogar ancestral de la Mariposa Monarca. La temática de la exposición versa sobre la flora y fauna representativa de la zona, en técnicas como el pastel, acuarela, grafito y acrílico.

Contepec es un lugar privilegiado por la naturaleza, enmarcado por una serie de montañas conocidas como el “Cerro Altamirano, las cuales albergan uno de los Santuarios de la Mariposa Monarca en nuestro país; estos sitios fueron declarados Patrimonio de la Humanidad por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO). Cabe mencionar que, cada año se realiza en la localidad un Festival Biocultural con la temática de la Mariposa Monarca y este año se cumplen treinta años de su realización.

Como experiencia de vida debo de reconocer que dar clases me ha abierto panoramas que había olvidado. Más allá de las técnicas, de las reglas artísticas, trabajar con niños ayuda a reencontrarse con la espontaneidad, la imaginación y ese lugar donde los límites no existen. Puedo decir, sin dudarlo, que durante estos años yo he aprendido aún más, en comparación a los pocos conocimientos técnicos que he podido transmitir a mis alumnos.

Afortunadamente no he estado sólo en esta tarea, me ha acompañado, como desde el primer momento de vida esa gran maestra, que me enseño todo lo que sé y que me ha apoyado en todos y cada uno de mis proyectos, mi madre, la pintora Yvonne Aridjis.

Juntos hemos creado, este taller de pintura que busca fomentar la creación artística, particularmente en la niñez (aunque tenemos alumnos de todas las edades) para que bajo nuestra supervisión nuestros pupilos aprendan a dar salida a su creatividad y se enfrenten al mundo con mejores herramientas.

Aprender a pintar en la niñez le ayuda al niño a expresarse por otros caminos que no incluyen el lenguaje verbal. La pintura estimula el entendimiento del entorno que nos rodea y fomenta un hábito de esfuerzo que consigue el perfeccionamiento, en cualquier área del conocimiento. Aprender pintura, o cualquier otra Bella Arte, como la música, escultura, literatura, o la danza, no tiene como objetivo el ser un artista consumado, lo que se busca es que los niños aprendan a utilizar todas las habilidades posibles para su mejor desarrollo personal y profesional en la vida adulta.

La creación y sobre todo la supervivencia de este taller no ha sido tarea fácil, en Contepec no contamos con espacios culturales, ni recinto o patrocinio alguno, para que la niñez y la juventud manifiesten sus inquietudes artísticas. Este taller se ha realizado exclusivamente con el esfuerzo de mi familia y de los padres de familia que apoyan a sus hijos en sus inquietudes artísticas y que, semana tras semana, nos acompañan en clases.

El hecho de no contar con apoyos para el trabajo cotidiano, no ha impedido tener resultados palpables: una de nuestras alumnas, Karol Gutiérrez Álvarez, fue una de las tres finalistas, en el Estado de Michoacán, del Concurso Nacional “El Niño y la Mar” en el año 2022. Sin embargo, cada uno de nuestros alumnos: Elías, Mateo, Armando, Claudia, Valeria, Adriel, Karol, Lola, Iván, Ximena y todos aquellos que nos ha acompañado por temporadas en este proyecto, nos han mostrado que en este municipio y en el Estado de Michoacán hay mucho talento que merece ser apoyado.

Por lo pronto querido Lector, quiero invitarte a la 2da Gran Exposición del Taller de Pintura Aridjis (donde el Municipio aporto con materiales) y que se realizará este domingo 19 de marzo, en la Presidencia Municipal, a las 10:00 AM. Se debe agregar que ese día la pintora Yvonne Aridjis y su servidor, en conjunto con todos nuestros alumnos, daremos un pequeño curso de pintura gratuito para todos aquellos niños que gusten acompañarnos. Espero puedan acompañarnos.

Cierro comentando que soy un fiel creyente de que sembrar en las nuevas generaciones el amor por el arte, en cualquiera de sus expresiones, podría ser la solución para mejorar nuestro tiempo presente y futuro, ojalá esta creencia, tome fuerza y algún día seamos muchos más aquellos que creamos en ello y podamos engrandecer este tipo de proyectos.

“Me tomó cuatro años pintar como Rafael, pero me llevó toda una vida aprender a dibujar como un niño”. Picasso

Rodrigo Aridjis Nace en Contepec, Michoacán, en el seno de una familia ligada a las artes. Desde muy pequeño su madre, maestra y paisajista reconocida en su medio, lo inicia en el gusto por la pintura. Su obra se enmarca en la tendencia del arte figurativo. Sin embargo, no puede delimitarse en escuela o corriente alguna, ya que sus pinturas se orientan por la realidad, pero no la plasman. Colaborador desde el 13 de diciembre de 2021.

