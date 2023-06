Consumo de alimentos procesados incrementa residuos plásticos

+ Este 5 de junio se conmemoró el Día Mundial del Medio Ambiente y el lema elegido por la Organización Nacional de las Naciones Unidas (ONU) para este 2023 va enfocado a reducir la contaminación por plástico. ¿Alguna vez te has preguntado a dónde se van las botellas tras terminarte tu bebida embotellada? Te vas a sorprender.

Oaxaca de Juárez, Oax.- El Director de Investigación de la Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca (UABJO), Ricardo Balam Narváez, dijo en entrevista que el estado de Oaxaca ocupa el primer lugar a nivel nacional en biodiversidad de plantas y animales, y que si bien en el ámbito rural aún continúan prácticas de alimentación con menor consumo de alimentos procesados, en la vida urbana el uso y consumo de plásticos, se incrementa, lo cual impacta a la salud.

El Doctor en Ciencias, señaló que el ritmo acelerado de la vida urbana desplazó los métodos tradicionales de alimentarnos y los métodos de elaboración de la comida, lo que ha provocado mayor demanda de productos envasados, principalmente los comestibles, “se ha multiplica el consumo de alimentos procesados y con ello la cantidad de residuos sólidos existentes”, indicó.

Además, compartió que un reciente estudio realizado por investigadoras e investigadores de la Universidad Libre de Amsterdam (Vrije Universiteit), publicado en el 2022 en la revista científica Environment International, arrojó que se encontraron partículas microplásticas y nanoplásticas en el torrente sanguíneo humano.

Para Balam Narváez, este hallazgo indica la desmesurada dispersión del plástico en nuestro entorno debido a un procesamiento incorrecto de los residuos sólidos, pero además advierte que aún no se conocen las implicaciones que puedan tener estas partículas halladas en la salud humana.

“Si lo vemos desde el ámbito nacional, no se ha hecho ningún estudio de este tipo, a excepción de algunas líneas de investigación que se realizan en la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), pero en sí no tenemos una idea de cómo estamos los mexicanos al respecto” compartió el también docente de la Escuela de Ciencias.

Detalló que hay pocos estados, entre ellos Oaxaca, que no cuentan con un plan de gestión y procesamiento de residuos sólidos. “Hemos visto después de la pandemia que en la ciudad de Oaxaca todavía no hay un manejo integral de estos residuos y todo se junta en un solo lugar, entonces el proceso de biodegradación no se está realizando, aunque consumamos productos con envases biodegradables”.

Por este motivo, Balam Narváez invitó a la comunidad universitaria y a la sociedad en general a generar conciencia en el consumo de productos envasados en plásticos, y sobre todo a continuar realizando la separación de residuos, “debemos seguir con ese sistema, separar y hacer conciencia del consumo, y lo más importante que es educar a las nuevas generaciones para construir una sociedad con conciencia medio ambiental”, finalizó.

“Identidad y Pertenencia”