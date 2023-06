Habilita Soapa módulo de fácil acceso para personas con discapacidad y de la tercera edad

+ Este espacio se encuentra ubicado en la entrada de la Planta Fortín, en donde Soapa brinda información y vinculación a las personas usuarias de manera más ágil.

Oaxaca de Juárez, Oax.- En beneficio de las personas de la tercera edad y con discapacidad -principalmente- el Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (Soapa) puso en operación el módulo de información y vinculación en la entrada de sus instalaciones.

En este espacio ubicado en la Planta Fortín en la calle Manuel Sabino Crespo 509, en el centro de la ciudad de Oaxaca, las personas usuarias son atendidas por el personal para aclarar sus dudas, vincularlas con las áreas correspondientes, atender sus reportes y brindarles los folios necesarios para su atención.

Al respecto, el titular de Soapa Omar Pérez Benítez puntualizó que la puesta en marcha de este módulo obedece a las instrucciones hechas por el Gobernador Salomón Jara Cruz para otorgar servicios públicos de calidad para el desarrollo de Oaxaca, como parte del Nuevo Pacto Social que ejerce su administración, además de apoyar a las personas usuarias que más lo necesitan.

Pérez Benítez destacó que debido a la inclinación de la zona en la que se encuentran ubicadas las oficinas centrales, el acceso a las diferentes áreas es difícil para estos sectores de la población, por ello, se buscó beneficiarlas con esta atención, tal es el caso del señor Mariano Juárez Sánchez, quien mostró su beneplácito.

“Me parece muy bueno este módulo, aquí me despejan las dudas del suministro, así ya no subimos hasta las oficinas, me es difícil llegar hasta allá por mi edad, más con este calor, es muy agotador caminar tanto”, comentó.

Soapa informa que diariamente se canalizan a más de 30 personas usuarias en un horario de 8:00 a 15:00 horas de lunes a viernes, mientras que en sábado pueden acudir de 10:00 a 13:00 horas.