Monte de Piedad falsea datos para su “quiebra”

Arturo Zayún González, secretario general del Sindicato Nacional del Monte de Piedad, presentó este martes documentos en los que se demuestra que la institución manipula información ante la Secretaría del Trabajo, para documentar un Conflicto Colectivo de Naturaleza Económica y su supuesta quiebra.

“El Nacional Monte de Piedad presentó peritajes en el Conflicto Colectivo de Naturaleza Económica que supuestamente señalan de una quiebra técnica y de un alto costo laboral del Contrato Colectivo de Trabajo, sin embargo, dichos documentos carecen de toda legalidad porque no se basan en auditorías financieras ni tampoco en declaraciones fiscales, como lo marca la ley. Es por ello, que se ha solicitado en el juicio que dichas pruebas sean desechadas, ya que no se puede hacer un análisis real si no se basan en cifras reales y oficiales”, dijo.