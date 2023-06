Presenta Secretaría de Gobierno resultados en materia de seguridad

Oaxaca de Juárez, Oax.- Como resultado de las acciones de seguridad que se realizan entre los tres niveles de gobierno, en la región Mixteca se detuvo a una banda delincuencial y se realizaron siete cateos que permitirán reducir hechos delictivos, informó el titular de la Secretaría de Gobierno (Sego) Jesús Romero López.

Indicó que en estas acciones participaron elementos de la Guardia Nacional, la Policia Estatal, de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) y autoridades municipales, como un esfuerzo de coordinación para hacer frente a actos ilícitos.

Al presentar el balance del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad (SESNSP), Romero López destacó que a nivel nacional, Oaxaca es el séptimo estado más seguro de México.

Detalló que en homicidios dolosos la entidad ocupa el lugar número 13, en secuestro el 11, en robo de vehículos el 27, en extorsiones el 22, en el delito de trata de personas el 16, en el robo a casa habitación el 24, en robo a transporte el ocho, en robo a transeúntes el nueve, en narcomenudeo el lugar 30, y en violencia familiar el lugar 21.

Destacó que en el total de delitos en la media nacional Oaxaca ocupa el lugar 25. Agregó que se generaron un total de 25 operativos en las regiones de la entidad.

Al indicar que la violencia familiar es el delito que más persiste entre la sociedad oaxaqueña con 46.70 por ciento, adelantó que el Gobierno del Estado trabaja dos programas que se presentarán a partir del 1 de agosto, uno de estos llamado ‘Pa´las mujeres’ que tiene que ver con la defensa de sus derechos, y el otro enfocado en promover su participación política; ante la brecha de desigualdad que existe en los cargos de elección por Sistemas Normativos, en el que 98 por ciento de las autoridades son hombres y solo dos por ciento son mujeres.

Ante un posible paro del magisterio oaxaqueño, el encargado de la política interna, declaró que tuvo acceso al documento orientador, en el que leyó un comparativo de respuestas que este gremio presenta como logros.

“Hemos contribuido a que estas respuestas hayan sido positivas, no descartamos que es un logro pero no tuvieron a un gobierno que se opusiera a estas, y hubo muy buenas respuestas y hay avances, por eso apelamos a que analicen, porque no vemos necesario un paro indefinido”, indicó.