Los aspirantes de Morena y los medios

Este lunes se cumplieron 15 días de que el Congreso del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) definiera los lineamientos para designar a quien continuará los trabajos de la IV Transformación a partir de 2024, y una semana de que comenzaron las asambleas informativas de los seis aspirantes.

Desde entonces puede decirse que entre los contendientes prevalecen dos posturas bastante claras: la de quienes buscan profundizar los cambios iniciados en este sexenio y la de quienes intentan de alguna manera una especie de reconciliación con los sectores que consideran agraviados.

Uno de estos sectores es el de los medios de comunicación. Por ello el Congreso definió que los candidatos deberías abstenerse de dar entrevistas con los llamados medios convencionales y con periodistas que públicamente se han convertido en opositores a la IV Transformación.

En estos 15 días se han presentado algunas definiciones de los aspirantes al respecto y puede afirmarse que sea quien sea el vencedor habrá un cambio de estrategia mediática. Como se dice en el lenguaje coloquial lo más probable es que “le bajen algunas rayitas” al enfrentamiento del Poder Ejecutivo con los medios.

Los seis aspirantes (me enoja el término “corcholatas”) han tenido eventos públicos en los que se han referido a los medios o que los medios se han referido a ellos:

Claudia Sheinbaum, antes de iniciar las asambleas informativas dijo que analizaría a qué medios acudiría para su promoción, debido a que “algunos se dedican a criticar permanentemente” a la Cuarta Transformación”: “Más que medios conservadores, yo creo que hay algunos espacios que se dedican a criticar permanentemente a nuestro movimiento sin razón, sino más bien como un asunto de crítica permanente, independientemente de lo que se diga o lo que se haga”, dijo. Explicó que “Vamos a ver a dónde vamos a estar asistiendo… Esperamos también que haya comunicación con los medios, que los medios conozcan a dónde vamos a estar y que eso sea también lo que se esté transmitiendo”.

Marcelo Ebrard, por su parte, acudió a las instalaciones de Radio Fórmula para una entrevista Ciro Gómez Leyva, lo que para muchos significó un rompimiento de las reglas. El excanciller señaló que iría a todos los espacios a los que sea invitado. “Tenemos que ir sin temor alguno a defender lo que creemos, a donde sea. Porque vamos a presidir el Comité de Defensa de la Cuarta Transformación, y si no quieres debatir y no quieres dialogar con alguien que piense diferente a ti, ¿cómo vas a defender la ‘4T’?”. Ebrard se dijo dispuesto “a defender la cuarta transformación, los logros de nuestro gobierno, en cualquier foro y ante cualquier persona… Si nos invita un medio, yo voy a ir. Es un encuentro, ¿por qué no vamos a ir?

Adán Augusto López Hernández, fue el más directo contra los medios al iniciar su campaña: “Desde aquí les digo: a mí no me importa que no me saquen en sus noticieros y que me borren. Nosotros aprendimos, desde hace muchísimo tiempo, que si el pueblo se organiza, no nos gana Televisa”. Esta semana tuvo un desencuentro con los medios de Zacatecas, quienes se cansaron de esperarlo por más de dos horas. “A nosotros no nos preocupa que los intereses de la oligarquía, los señores del dinero que piensan que, porque tienen canales de televisión, controlan y dominan. Desde aquí les digo: a mí no me importa que no me saquen en sus noticieros y que me borren”.

Ricardo Monreal, en su último evento como presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República, en Chihuahua, les dijo a los comunicadores que “México los necesita, México tiene la claridad de su función en su trabajo social”. En la 96 Convención Nacional de la Cámara de la Industria de Radio y Televisión, señaló estar consciente de las dificultades que han atravesado en los últimos años los trabajadores de esta industria, por lo que reconoció que la iniciativa para la Ley Federal de Telecomunicaciones se encuentra estancada en el Senado de la República, pero dijo tener fe en que pronto saldrá adelante. Ahí reconoció a la gobernadora estatal, María Eugenia Campos, del Partido Acción Nacional por la labor que está haciendo en la entidad.

Gerardo Fernández Noroña fue bastante claro, le exigió a Morena que haga lista de “medios conservadores” que deben evitar, para que no haya especulaciones. “Sobre que no se participe en medios contrarios al movimiento, pues prácticamente no iríamos a ninguno. La excepción confirma la regla, y habría que existir, habría que… tendrían que dar una lista de cuáles medios son los autorizados. No creo que esto vaya hacerse así, así es que queda a criterio que a uno de nosotros; yo iré, en términos generales, a los medios que me inviten. Me parece que no hay que renunciar a poder expresar nuestros puntos de vista en los diversos espacios que la pluralidad, muy cargada a la derecha en el caso de los medios, existe en el país”, dijo.

Manuel Velasco no se ha pronunciado al respecto y la noticia que apareció más en los medios esta semana fue que su esposa, la cantante Anahí, sufrió un accidente (una pérdida de capacidad auditiva) y tuvo que cancelar sus asambleas informativas.

En ese entorno, muchos medios convencionales han comenzado a “coquetear” con los aspirantes para que, de ganar, sean benévolos con ellos y algunos medios “coquetean” con los medios “conservadores” para que los apoyen en sus campañas.

Dice el filósofo del metro: Diablo se escribe con “D” mayúscula, igual que Dinero.

Roberto Fuentes Vivar Columnista y periodista fundador del UnoMásUno y la Jornada. Estudió Periodismo en la reconocida escuela Carlos Septién García y cursó la Licenciatura en Letras Hispánicas en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Actualmente es periodista independiente, conocido como “El Filósofo del Metro”. Colaborador desde el 6 de marzo de 2022.

Las opiniones expresadas por los columnistas en sus artículos, son de exclusiva responsabilidad de sus autores y pueden no representar la postura o línea editorial de PressLibre.