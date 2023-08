Avanza diálogo para la construcción de la paz en la región Triqui

+ El secretario de gobierno Jesús Romero López, aseguró que, si no hay perdón en la región Triqui, se podrán seguir suscribiendo más acuerdos, pero no se logrará la conciliación genuina y no se llegará a la paz en la zona.

Oaxaca de Juárez, Oax.- El titular de la Secretaría de Gobierno, Jesús Romero López, declaró que el diálogo con el Movimiento de Unificación y Lucha Triqui (Mult), el Movimiento de Unificación y Lucha Triqui Independiente (Multi) y la Unión de Bienestar Social de la Región Triqui (Ubisort) avanza, aunque precisó que si los actores e instituciones no se involucran será complejo llegar a la paz, ya que en la práctica es fundamental cumplir con los compromisos firmados.

Durante la conferencia de prensa del Gabinete de Seguridad que preside, aseguró que, si no hay perdón en la región Triqui, se podrán seguir suscribiendo más acuerdos, pero no se logrará la conciliación genuina y no se llegará a la paz en la zona.

En ese sentido, apeló a los dirigentes de las organizaciones antes mencionadas a retomar la carta compromiso, y a no dejar de lado el retorno a Tierra Blanca y el tema de las víctimas para reconstruir la paz.

“Este tema tiene décadas, todos son triquis, son hasta hermanos de sangre, entonces estamos frente a un fenómeno de venganza y disputa interna que ha trascendido a conflictos graves, por eso, esperamos avanzar hoy con el Mult y mañana con el Multi en las reuniones que sostendré con ambas organizaciones”, indicó.

Brinda seguimiento al accidente carretero en la autopista Cuacnopalan-Oaxaca

En seguimiento al accidente que se registró ayer sobre la carretera Cuacnopalan-Oaxaca a la altura del kilómetro 91+900, el secretario agregó que el Gobierno del Estado sigue coadyuvando en la atención a las personas heridas y familiares de quienes lamentablemente perdieron la vida en este percance.

Manifestó que el autobús transportaba a un total de 47 pasajeros, entre ellos migrantes venezolanos, personas de origen oaxaqueño y provenientes de otros estados del país.

En el accidente resultaron lesionadas 36 personas que fueron trasladadas al Hospital General de Tehuacán, Puebla en donde recibieron atención médica. Añadió que 26 ya fueron dadas de alta ayer, por lo que 10 permanecen internadas, 3 venezolanas y 7 mexicanas.

Romero López dijo que hasta el momento se han contabilizado a 17 víctimas, 7 hombres y 10 mujeres, entre ellas una menor de edad y otra mujer que falleció al llegar al Hospital General de Tehuacán.

Las personas fallecidas e identificadas hasta este día son:

Evaristo S.M. (conductor del Torton) originario de Puebla Estelita Josefina H.R. originaria de Miahuatlán de Porfirio Díaz Heriberto C.J. originario de Miahuatlán de Porfirio Díaz Yolanda V. T. originaria de Cadereyta de Montes, Querétaro Hermelinda G.Z. originaria de Ejutla de Crespo María A.P. originaria de Miahuatlán de Porfirio Díaz Jesús S.S. originario de Guanajuato Mónica S M. originaria de Cadereyta de Montes, Querétaro Laura M.H. originaria de San Pablo Coatlán, Miahuatlán Noé M. J. originario de Oaxaca Joel L. M. originario de Chalco, Estado de México Ana Margarita P. R. originaria de Chiapas José Víctor M. C. originario de Miahuatlán de Porfirio Díaz Alicia V. A. originaria de Oaxaca La menor Aranza Alondra C.P. de 9 años, originaria de Miahuatlán de Porfirio Díaz

Comentó que uno de los fallecidos portaba una credencial de identificación a nombre de Pedro José Andrade Contreras, originario de Venezuela, pero aún no ha sido reconocido por sus familiares.

Ante el aumento de migrantes en territorio oaxaqueño, señaló que según información de la Secretaría de Gobernación del Gobierno Federal, en el año 2021 se registró en Oaxaca el rescate de 13 mil 810 personas migrantes y en el 2022 se contabilizaron 52 mil 368 personas migrantes rescatadas.

En tanto, en lo que va de este año, es decir, de enero al 15 de agosto, se tiene el registro de 117 mil 67 personas migrantes rescatadas.

Puntualizó que estas cifras reflejan un aumento considerable en el flujo migratorio porque en tan solo medio año del 2023 se duplicó la totalidad de las personas migrantes registradas durante el 2022.