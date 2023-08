Solo de mujeres

Periodistas Unidos

La caricatura de Rocha (La Jornada, 22 de agosto), lo presenta muy bien: una flecha de Claudio en el corazón de Santiago Creel (perdedor siempre en sus aventuras electorales), lo dejó fuera y ahora Xóchitl Gálvez adelante, tendrá que derribar a Paredes (Beatriz) en la contienda del actual Frente opositor.

Entre el espaldarazo y las paredes | Autor: Rocha, La Jornada.

Por el otro lado, el triunfo de Claudia Sheinbaum, luego del retiro de las protestas de Marcelo Ebrard, se veía posible desde que Andrés Manuel le levantó el brazo a la entonces jefa de la Ciudad de México, el 30 de septiembre de 2021.

Las famosas encuestas, salvó una desconocida en el ambiente, le dan 10 puntos de diferencia a la científica frente al político que se formó a la sombra de Manuel Camacho Solís.

Así pues, la lucha entre Xóchitl, destapada con anticipación por López Obrador, y la veterana tlaxcalteca, se pone sumamente interesante por muchas razones.

Una, que las consultas telefónicas les dan un empate técnico: 32 por ciento a Gálvez y 29 por ciento a Paredes.

Dos, que no obstante la sonrisa de Marko Cortés, en el PAN muchos no están de acuerdo con una señora (XG) que no está afiliada a la organización, fue, al decir de ella, trotskista; votó a favor del aborto y que como empresaria si bien ha sido exitosa con su familia, no ha creado nada relevante para la historia del país, sólo edificios para ricachones.

Además, Xóchitl ha ido desbarrando en las últimas fechas y no sólo por sus ingresos no muy claros, sino en base a sus posiciones sociales.

Se lanzó contra las Micheladas, ya que veía un peligro de que allí se anidarán los narcos (sic con mota en la mano). Dijo que se debería tener una “política de ovarios” para enfrentar la violencia (citado por Jesús Silva Herzog, Reforma, 21 de julio). Y afirmó que la relocalización de empresas era un absurdo en el sur del país ya que las mujeres no trabajaban más de ocho horas (sic cansado). (Esto último la equipara con su compañero de afanes, Gabriel Quadri, quien insistió en que si el sur mexicano desaparecía seríamos un país de primer mundo).

Xóchitl, por cierto, tuvo una experiencia con su jefe presidencial, el Alto Vacío, de Vicente Fox, ya que instalaron con un subsidio de 20 millones de pesos y el regalo de un terreno: una empresa de pantalones de mezclilla en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, y resultó un auténtico fracaso.

Lo curioso es que el señor Kamel Nacif, pederasta en fuga y amigo de Jean Sucar Kuri y compadre de Mario Marín, ambos en la cárcel por abuso infantil y violaciones al derecho de Lydia Cacho, fue el beneficiario de esa compañía.

Gálvez no se opuso entonces, no obstante que Kuri, se sabía, utilizaba la mano de obra baratísima en las cárceles de Puebla, cuando Marín gobernaba, para hacer sus prendas y exportarlas a Estados Unidos.

Así pues, un despropósito censurar que las sureñas no trabajan más de ocho horas, pero más haber participado en utilizar dinero nacional para financiar a un truhán como Nacif y sus insinuaciones de utilizar menores para enviárselas a los gobernantes.

Ahora, Gálvez dice que los medios tergiversan sus declaraciones, algo que no se atrevería a reclamarle a Silva Herzog Flores ni al cotidiano Reforma.

¿Y si en esta última etapa le gana la experimentada Beatriz a Xóchitl? ¿Qué hará Claudio X con la señora X?

PD: Hace años, mi maestro Froylán López Narváez, hizo un programa en Canal 11 en donde sólo entrevistaba a personajes femeninos, llamado: Mujeres, mujeres, mujeres. Hoy la Presidencia será una competencia entre ellas.