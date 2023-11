Acusan de corruptos a presidente municipal y regidores de Oaxaca de Juárez

+ Con un tendedero de fotografías de integrantes del cabildo de Oaxaca de Juárez, agremiados del Observatorio Ciudadano Oaxaqueño denuncian “monopolio” de venta de espacios públicos en el Centro Histórico.

Oaxaca de Juárez, Oax.- Integrantes del Observatorio Ciudadano Oaxaqueño, conformado por diversos grupos de los mercados, la sociedad civil, los convives y el comercio establecido, colocaron frente al Palacio de Gobierno del Estado de Oaxaca un tenedero con fotografías del edil capitalino Francisco Martínez Neri, así como de las y los regidores del municipio de Oaxaca de Juárez, señalándolos como “corruptos” por seguir vendiendo espacios públicos a vendedores ambulantes.

A través de una conferencia de prensa en el Zócalo capitalino, indicaron que esto se ha convertido en un monopolio encabezado por el presidente municipal y su secretario Felipe Canseco, quienes han lucrado con la venta de permisos para permitir que siga el ambulantaje en espacios públicos del Centro Histórico, mismos que quieren recuperar para que el comercio establecido sea visto, pues argumentan que durante las fiestas de Día de Muertos la zona de mercados quedó en el olvido.

Foto: Agencia Fotoes

Así que piden “piso parejo” y que el municipio cumpla con su trabajo de promover el comercio para todos. Además advirtieron que estarán denunciando cualquier otro acto de corrupción por parte del gobierno municipal, estatal y hasta federal, con el objetivo de rescatar no solo espacios públicos, sino también la salud, la educación, el crecimiento económico, entre otros temas que afectan a la ciudadanía oaxaqueña.

Incluso acusaron al presidente municipal Francisco Martínez Neri de hacer como la “Chimultrufia”, pues dijeron que dice una cosa y hace otra. También aseguran que durante los casi dos años de administración que lleva, ha habido una ausencia de gobierno y falta de atención para solucionar esta problemática del ambulantaje, siendo ignoradas sus peticiones como comerciantes establecidos.

Apenas la semana pasada Esther Merino -otra integrante de este Observatorio Ciudadano-, señaló que se entregó un documento al cabildo de Oaxaca de Juárez para que se firme un acuerdo y no se autoricen más permisos a vendedores ambulantes en la vía pública, aclarando que no están en contra del comercio informal, sino de que esta situación afecte a la ciudad y se pierda el nombramiento de Patrimonio Cultural, pues no hay un control.

Asimismo refirió que hay otros espacios públicos como el Centro Cultural y de Convenciones de Oaxaca (CCCO), en donde se pueden dar las facilidades y apoyos para que este segmento de comerciantes que también es vulnerable, puedan generar su economía, pues entienden que de igual manera tienen la necesidad y aún así pagan hasta 6 mil pesos por un permiso del gobierno municipal.

Cabe mencionar que aunque los integrantes de este nuevo Observatorio aseguran que no hay líderes ni “colores”, uno de ellos es el dirigente de la Coordinadora de Comerciantes Artesanos y Locatarios de los Mercados de Oaxaca (CCALMEO), Ricardo Leyva, quien en 2021 compitió por la presidencia municipal de Oaxaca de Juárez como candidato del Partido Unidad Popular (PUP). Mientras que otra integrante es la Coordinadora de Comerciantes Artesanos y Locatarios de los Mercados de Oaxaca, Alejandra Rivera, simpatizante del régimen priista y quien también en 2021 se postuló como candidata del Partido Movimiento Ciudadano a diputada local por el distrito 13 Oaxaca.