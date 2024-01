El AIFA que “nadie usa”

Utopía

Durante meses los que administran los restos del Partido de la Revolución Democrática, los muy desacreditados Chuchos, mantuvieron al aire en radio y televisión un anuncio que entre otras cosas hablaba del “aeropuerto que nadie usa”.

Otro político fracasado pero más corrupto y turbio, Ignacio Morales Lechuga, titular de la Procuraduría General de la República durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, rebautizo el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles como “central avionera”, sin que ninguno corrija, pues por lo visto están acostumbrados como miles de opinadores en su faceta de calumniadores, a no respetarse a sí mismos al no importarles que la muy terca realidad los desmienta hasta exhibirlos como malos y vulgares imitadores de José Manuel Torres Morales, mejor conocido como ​Chumel, dizque experto en cualquier tema que le pongan enfrente.

Inaugurado en marzo de 2022, el AIFA ya se posicionó en el lugar 17 de las 25 terminales aéreas que reciben el mayor número de entradas aéreas de turistas internacionales por país de nacionalidad. Es decir, superó a los aeropuertos de la capital de Zacatecas, Loreto (Baja California Sur), Huatulco (Oaxaca), Chihuahua (capital), Durango (capital), Manzanillo (Colima) y Hermosillo (Sonora), por mencionar solamente algunos. Lo anterior, de acuerdo con datos de la plataforma Datatur, de la Secretaría de Turismo, y de enero a octubre de 2023, por el AIFA ingresaron 45 639 pasajeros internacionales. Entre ellos se encontraba Joseph Biden y su Air Force One.

.

Estadísticas del propio AIFA refieren que en los primeros 11 meses del año pasado llevó a cabo 20 746 operaciones aéreas. Durante este lapso trasladó a 2 millones 353 842 pasajeros. Y en agosto registró su mayor tráfico de viajeros desde su inauguración al movilizar a 266 649 usuarios.

Es Aeroméxico, la línea con más vuelos. En octubre pasado, Aeroméxico incrementó 40 por ciento sus operaciones en el AIFA, con lo que sumó más de 1 000 vuelos al mes en la instalación; parte del aumento se debe al traslado parcial de las actuales operaciones en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. La aerolínea informó en su momento que desde el 5 de octubre opera desde el AIFA siete frecuencias semanales a Acapulco, Aguascalientes, Colima, Houston, León, Mérida, Oaxaca, Puerto Vallarta y Veracruz; 14 a Durango, Guadalajara y Monterrey, y 21 a Cancún.

Probablemente por más datos duros que se brinden a los detractores del Felipe Ángeles y de cualesquiera de las principales obras del autodenominado sexenio de la Cuarta Transformación como la Refinería Olmeca, el Tren Maya o el Aeropuerto Internacional de Tulum, entre otras, serán sometidos a la muy saludable duda, lo que no es lo mismo que manejarse por la vida con actitudes negacionistas o francamente de contreras en automático, debido a que ya no fungen como socios, compadres, amigos o prestanombres de los que despachan en Palacio Nacional y las dependencias del Ejecutivo, pues la chequera del afectado ya no se abulta tanto como en los “gloriosos años” de 1982-2018. Además de la inconcebible incapacidad para presentar propuestas alternativas que no los exhiban como lo que son.

En el plano del transporte de carga, el AIFA ya es la principal terminal aérea de México, al trasladarse todas las operaciones del ramo del Aeropuerto Internacional Benito Juárez –algunos colegas negaban el nombre cuando Vicente Fox cobraba como presidente, como Gustavo Cortés Campa– a Zumpango, estado de México, debido a que el Benito Juárez estaba peligrosamente saturado.

Eduardo Ibarra Aguirre Autor de Utopía. Coordinador del Grupo María Cristina. Perseguido por la Sedena (1993-2002) por difundir la propuesta del ombudsman militar. Demandante laboral del CEN del PRI (1992-93). Editor de Forum en Línea desde diciembre de 1993. Redactor de cinco libros y coautor de ocho. Corresponsal en Moscú (1977-79) y becario en Berlín (1967-68). Colaborador desde el 12 de abril de 2021.

Las opiniones expresadas por los columnistas en sus artículos, son de exclusiva responsabilidad de sus autores y pueden no representar la postura o línea editorial de PressLibre.