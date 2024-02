Xóchitl Gálvez: De botargas, “apoyos” y “limpieza”

Utopía

La senadora con licencia Xóchitl Gálvez, anunció en su poco original mañanera de las 10, antes de partir a Madrid, España, que regresará al Senado para votar las iniciativas de reforma del presidente Andrés Manuel “a favor, pues son positivas”: pensiones, vivienda, derecho a la salud, a la educación y becas para estudiantes; pero que votará en contra, la judicial, electoral y otras.

Y razona la señora que presumía a los colegas que hablaba “muy bien” francés e inglés: “Aparentemente no hay impedimento legal, puedo regresar siendo candidata, está chido. El mensaje que yo quiero decir al presidente es que en mí va a encontrar una aliada cuando busque beneficiar al pueblo”.

Tan claro tiene la hidalguense el respaldo ciudadano con que cuenta López Obrador en su último año de gobierno, que concluye en ocho meses y es superior al 70%, mientras que Oraculus lo promedia en 69%, que optó –¿o le impusieron sus estrategas?–, porque su campaña gire alrededor de AMLO bajo el argumento de que “él es el verdadero candidato presidencial”, debido a que ante la casi nula perspectiva de triunfo apuestan a descarrilar los comicios con el manido recurso de Acción Nacional de la “elección de Estado” que recicló el mejor cotizado de los intelectuales orgánicos, Héctor Aguilar Camín, para el estado de México en 2023, pero cuando se consumó el triunfo de Delfina Gómez como gobernadora no fueron capaces de mover ni un dedo.

Xóchitl Gálvez y Felipe Calderón en Madrid, España.

En ese juego de botargas y frivolidades, la experta Bertha Xóchitl jura que no está impedida “como ciudadana” para asistir, “sin color partidista” –por supuesto, serán los partidos disfrazados de sociedad civil–, a la marcha “en defensa de la democracia”, convocada para el próximo 18, en la que Lorenzo Córdova será el orador.

Juego que está concentrado en el objetivo de impedir que Claudia Sheinbaum –la que según Gálvez no es la candidata presidencial sino AMLO, aunque la científica con la que no pide un debate en inglés, duplica y hasta triplica la intención ciudadana para el primer domingo de junio–, cuente en 2024-2030 con la mayoría calificada en el Congreso de la Unión, lo cual por supuesto no está nada fácil.

Y, finalmente, Gálvez Ruiz insiste en que el titular del Ejecutivo federal debe presentar una denuncia en Estados Unidos por la “aparente calumnia” (sic) acerca de un presunto financiamiento de tres millones de dólares del crimen organizado a su campaña presidencial de 2006, a pesar de que las autoridades estadunidenses ya dijeron que es “un caso cerrado”.

Pero la señora X implora “Que limpie su nombre y el de México”. De la misma manera que lo desea la dirigencia de su partido, el PAN, pero ella usa la botarga de apartidista que a nadie engaña, tampoco que sean ajenos a un magno operativo comunicacional que involucró a un premio Pulitzer, dos medios internacionales, el nado sincronizado de la dictadura mediática y 170 millones de bots por supuesto que comprados en la redes sociales, en su mayoría provenientes de Argentina, Colombia, Holanda y otros países.

Olvidan que Genaro García Luna, el operador del autodenominado Cártel de Sinaloa, fue simultáneamente el brazo derecho de Felipe Calderón durante 2006-2012, en la llamada guerra contra el narco y que hoy está preso en Estados Unidos, gobierno que antes lo homenajeó y premió, como le rendían pleitesía sus camaradas del PAN que ahora lo desconocen.

Mientras tanto, Bertha Xóchitl Gálvez hace una minicumbre en Madrid para hablar de seguridad nacional con Felipe del Sagrado Corazón de Jesús. Dios los cría y ellos se juntan.

Eduardo Ibarra Aguirre Autor de Utopía. Coordinador del Grupo María Cristina. Perseguido por la Sedena (1993-2002) por difundir la propuesta del ombudsman militar. Demandante laboral del CEN del PRI (1992-93). Editor de Forum en Línea desde diciembre de 1993. Redactor de cinco libros y coautor de ocho. Corresponsal en Moscú (1977-79) y becario en Berlín (1967-68). Colaborador desde el 12 de abril de 2021.

Las opiniones expresadas por los columnistas en sus artículos, son de exclusiva responsabilidad de sus autores y pueden no representar la postura o línea editorial de PressLibre.