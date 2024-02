Las derechas españolas ignoran a Gálvez

Utopía

A pesar del entusiasmo de Héctor Aguilar Camín por los viajes de Xóchitl Gálvez a Nueva York, Washington y Madrid, por aquello de combatir el “provincianismo” que observa en sus adversarios políticos, la gira por la capital española resultó un poco más que decepcionante si nos atenemos al reporte de los corresponsales.

Dice el intelectual orgánico mejor cotizado en México y otras latitudes: “Me gusta una candidata que va a los Estados Unidos, habla con los medios, habla con los empresarios, le dice a la OEA que venga a observar la elección que está inclinada en México y hace su trabajo y consigue muchísima prensa con eso”. Que la prensa está con Bertha Xóchitl, no cabe la menor duda, los dueños lo exhiben sin recato alguno desde la (ante) precampaña, opino en esta Utopía que es la número 2 mil 800.

La Organización de los Estados Americanos fue invitada como observadora de los comicios mexicanos desde 2022, pero la hidalguense pretendió colocarse la estrellita y la consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral, Guadalupe Taddei, mostró a los medios la invitación dirigida a Luis Almagro, el que auspició el golpe de Estado en Bolivia en noviembre de 2019.

Los magros resultados en Madrid no hacen honor a las palabras del intelectual orgánico transexenal (1988-2018) y asesor de Bertha Xóchitl, quien se hospedó en el costoso hotel Bless y no contó con el auxilio de guardias asignados por las autoridades como acostumbran con personajes destacados, pero sí dispuso de una comitiva propia.

La candidata tenía previsto reunirse con el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, pero finalmente sólo hubo llamada telefónica. El Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa delegó en su hijo, Álvaro, la cita con Gálvez, pero no acudieron ninguno de los dos y la recibió el subdirector de su ultraderechista fundación, Gerardo Bongiovanni. Y en el encuentro con empresarios apenas logró reunir a 40, la mayoría de perfil medio y bajo. Tampoco la recibió ningún representante del gobierno ni del Partido Socialista Obrero Español.

Lo más destacado en términos mediáticos fue el encuentro que después redujo a “saludo”, que sostuvo con Felipe Calderón, el de la “guerra contra el narco” que delegó en Genaro García Luna, preso en Nueva York por proteger al crimen organizado que juraban y perjuraban ambos combatir.

El desatino de la cándida Gálvez Ruiz y el acierto de Calderón que se apresuró a “dar la nota” en redes sociales, informando que conversaron sobre “seguridad pública”, la obligaron a salirse por peteneras y negar así lo dicho por el expresidente, en estos términos: “Es un mexicano que vive aquí y yo soy una mujer educada. No tengo una mala relación con él”. Explicó que el presunto genocida indiciado en la Corte de La Haya, tiene “su visión sobre México y yo tengo mi propia visión y mis propias ideas; son distintas, pero no implica no compartir con él un saludo”.

Para escurrir el bulto del muy escaso éxito o de plano fracaso en Madrid, arguyeron que el resto de la agenda de la candidata fue “privada”, en la que, según su equipo de campaña, se reunió con “otros empresarios”, pero cuya “identidad no podemos revelar”. Además mantuvo tres entrevistas con medios de comunicación, los diarios El País y El Mundo, y la agencia pública de noticias EFE.

Así las cosas, Idelfonso Guajardo, el exsecretario de Economía de Enrique Peña, también radicado en Madrid, además de Carlos Salinas y Calderón, se ahorró el desplante de retar a Claudia Sheinbaum a que visite Madrid y haga lo mismo que la señora X, como en forma hilarante la emplazó en Estados Unidos.

