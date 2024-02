Afromexicanos de Oaxaca; la discriminación social persiste

+ Si bien la población afromexicana es reconocida por la Constitución y considerada en los censos, falta aterrizar políticas públicas y erradicar la discriminación social que todavía persiste incluso por las y los mismos mexicanos, señalan representantes.

Por Ernestina Gaitán Cruz

Oaxaca de Juárez, Oax.- Este año concluirá el Decenio Internacional para los Afrodescendientes, instaurado por la Organización de las Naciones Unidas y en México, a decir del dirigente afro mexicano Isidro Ramírez López, se ha dado un paso histórico al ser reconocidos en la Constitución, ser contados en los censos de población y vivienda y, sin embargo, faltan las leyes secundarias para aterrizar en políticas públicas.

“Sí, somos reconocidos en la Constitución y en las locales. Por cierto, Oaxaca fue el primer estado en reconocer la presencia afro mexicana (2013). Hoy ya somos contados, ya hay un argumento para decir: nuestras poblaciones necesitan apoyo para el desarrollo económico, para el campo. Hay una base, hay estadísticas que el gobierno decía que no había. Hace falta aterrizar esas políticas públicas en la realidad. Hacen falta acciones reales y efectivas”.

En entrevista, el dirigente de la oaxaqueña Organización para el Desarrollo Social y Productivo de los Pueblos Indígenas y Comunidades Afrodescendientes (SOCPINDA), creada en 2017, manifestó su apuesta por trabajar en las leyes secundarias con el consenso de las comunidades afro descendientes, “para que esos derechos que exigimos sean plasmados en la Constitución y no sea ocurrencia de diputados”.

Isidro Ramírez López, dirigente de SOCPINDA | Foto: Seculta

“Nos ha costado mucho trabajo llegar al reconocimiento y ahora para la apertura de los derechos colectivos. Primero debe ser prioridad federal y del estado de Oaxaca en este caso. Voluntad puede haber, pero la prioridad siento que nos hace falta”, agregó Isidro Ramírez, uno de los líderes sociales recientes más importantes en la reivindicación de los derechos de los pueblos indígenas y afrodescendientes.

También se refirió a “la importante presencia afrodescendiente y a los grandes aportes para la construcción de lo que hoy conocemos como el Estado Libre y Soberano de Oaxaca”. Ahora, dijo, le pedimos al gobernador de Oaxaca y al presidente, que abran los espacios para que más afro mexicanos podamos ser sujetos de nuestro propio andar dentro de las administraciones públicas y queremos que se beneficie directamente a la población.

“Pedirles que nos ayuden. Tienen voluntad y ganas, pero hacer falta activar y que escuchen la voz de los afro mexicanos que estamos en el territorio, no solamente una o dos voces, ni siquiera la mía solamente; que escuchen lo que queremos y a lo que aspiramos, que tengan puertas abiertas para el pueblo afro mexicano”.

La discriminación

Sin embargo, la discriminación social persiste, al referirse a la población afro mexicana con burla y miradas de desaprobación. Así lo señaló Guadalupe Vargas Cruz, quien fuera presidente municipal de Santiago, Tapextla, Jamiltepec, la primera localidad en declararse un municipio negro, el 2 de diciembre de 2012.

“Hemos recibido discriminación, mucha, aún de nosotros los mexicanos. Estamos en México, somos negros o morenos y aquí mismo nos discriminamos. Una vez vine a la ciudad de Oaxaca y por el mercado, se me quedaron viendo y dijeron mira ahí viene un negro, con una voz tronante y con la sonrisa burlona”.

También recordó haber vivido la discriminación cuando, como presidente municipal hizo trámites para carreteras, para la comunicación de su población en dependencias, y le decían cómo viven, a qué vienen. Tenían que hacerse pasar por indígenas para obtener apoyos, dijo.

“Y eso es una discriminación. Tampoco uno se va a estar peleando con toda la gente que le llame así. No nos molesta que nos digan negros, dependiendo del tono. El color de piel no significa que otros sean más o menos, sino que delante de Dios somos todos iguales. Para juzgar a alguien primero necesitamos conocerlo y pues si hay maltrato, entonces empieza uno a juzgar, pero antes de juzgar, debemos juzgarnos a nosotros mismos”.

Guadalupe Vargas, representante de los pueblos negros de Santiago Tepextla. | Foto: Seculta

En Jamiltepec, de donde es originario, dijo, aunque más o menos han tenido logros, como comunidad, aún siguen luchando por sus derechos y recordó que, en 2013 en esta entidad, se puso fecha para la celebración, el 19 de octubre como el Día del Pueblo Afromexicano de Oaxaca. Con ello, el Pueblo y Gobierno de la entidad reconocen los derechos y raíces culturales de los descendientes de mujeres y hombres africanos, quienes por décadas habían sido relegados.

En cuanto a la vida cotidiana, comentó: “La mujer se dedica al hogar, no hay mucha preparación para decir que hay maestras. Se dedican solamente al hogar, ama de casa. Los hombres, al puro campo, la ganadería, uno que otro albañil. Hay labor social, pero no hay derrama económica. Económicamente muy bajos de recursos, de hecho, el salario mínimo que es 150 pesos diarios de allá. No es gran salario, pero somos conformistas con ello.

“Yo le digo a la población en general, mayormente a los de mi etnia que no bajen la guardia, que sigan apoyando, que sigan participando en reuniones, unidos. Y a las autoridades, que no se olviden de nosotros, que existimos. Hay personas que en México dicen, no hay negros, pero aquí estamos, con defectos, pero no significa que no existimos”.

La gastronomía

El 10, 11 y 12 de noviembre del 2023, en la Ciudad de Oaxaca se llevó a cabo el Encuentro Cultural de los Pueblos y Comunidades Afromexicanas de Oaxaca, con la participación de 200 integrantes de 10 agrupaciones de ocho comunidades afromexicanas de la Costa, Istmo, Cuenca del Papaloapan y Sierra de Flores Magón. Mostraron danzas, producciones literarias y académicas, música y gastronomía.

En el Centro Gastronómico, cocineras ofrecieron una muestra de la comida afromexicana. Sin embargo, reconocieron carecer de información sobre los guisos de sus antepasados negros. Y porque al llegar como esclavos, no tuvieron acceso ni a productos ni a maneras de preparar sus alimentos. Así, en Oaxaca, los afrodescendientes utilizan productos del mar y verduras de las comunidades donde habitan. Su dieta está basada en mariscos, carnes de res, cerdo, armadillo, iguana, tlacoache, moluscos calabazas, chiles, frijoles negros, manteca, hoja de plátano, cocinados en moles, tamales, arroz.

.

En “Experiencias silenciadas: Breves apuntes sobre la comida afromexicana, artículo de Giobanna Buenahora, publicado en abril del 2028 en la Revista del Instituto Nacional de Antropología e Historia, se señala “la necesidad de hacer una distinción relacionada con las mujeres afrodescendientes, las cuales quedaron fuera de esta construcción del patrimonio gastronómico nacional y fueron relegadas y silenciadas en sus aportes a la cultura alimentaria, ya que se les considera repetidoras de lo que otras mujeres —usualmente blancas y mestizas de elite o burguesas— les indicaban”.

“Las mujeres y hombres afrodescendientes no pudieron traer sus instrumentos ni sus productos alimenticios, pero sí sus formas de cocinar. Estas gateras, como llamaba fray Juan de Santa Gertrudis a las mujeres negras que hacían y vendían comida, poblaron los diarios de viajeros y la literatura del periodo. Es cierto que, en México, a diferencia de otros países latinoamericanos, pareciera que los elementos africanos no llegaron a conformar un sistema cultural diferenciado”.

La población negra y afromexicana de Oaxaca está asentada en 16 municipios y 66 localidades de la Costa, Cañada, Cuenca e Istmo donde se alberga a la población afrodescendiente del estado. De estos 16 municipios, 11 están en la región costeña.

Se trata de los municipios de Santa María Cortijos, Santiago Llano Grande, Mártires de Tacubaya, San José Estancia Grande, San Juan Bautista lo de Soto, Santo Domingo Armenta, Santiago Tapextla, Santiago Pinotepa Nacional, Santa María Huazolotitlán, Santiago Jamiltepec, Villa de Tututepec de Melchor Ocampo, Santo Domingo Ingenio, Teotitlán de Flores Magón, San Juan Bautista Cuicatlán, Valerio Trujano y Acatlán de Pérez Figueroa.

En Oaxaca, 4.7 por ciento de la población se reconoce como afromexicana, negra o afrodescendiente, lo que convierte a la entidad en el segundo estado con mayor proporción de afromexicanos con más de 194 mil personas.