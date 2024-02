Carlos Slim y las dos visiones de país

Diario Ejecutivo

Si algunos adjetivos pueden atribuírsele a Carlos Slim Helú, conocido como “el hombre más rico de México”, bien podrían ser: paciente, independiente, equilibrado y cauteloso.

El lunes, después de varios años de no hacerlo, convocó a conferencia de prensa en donde habló de todos los temas.

Conferencia de prensa de Carlos Slim, CDMX. 12-feb-2024 | Foto : Marco Ugarte / AP

Fue Paciente, porque escuchó y respondió a alrededor de 50 preguntas (contando las segundas y terceras intervenciones de algunos reporteros) que le hicieron los alrededor de 100 periodistas invitados, hasta que no quedó ninguna en el tintero. Fue paciente a pesar de que en ocasiones no escuchaba y tenía que recurrir a su yerno. Arturo Elías Ayub, sentado a su derecha, para que le explicara sobre qué lo interrogaban.

Fue Independiente, porque mostró ser un hombre de negocios alejado de los dogmatismos que externan diariamente la mayoría de los empresarios mexicanos.

Fue Equilibrado, porque evitó caer en las descalificaciones o apoyos (a veces irracionales) de quienes conforman las dos visiones de país que polarizan a México en estos momentos, a pesar de que muchas preguntas le exigían una definición.

Fue cauteloso, porque no cayó en la arrogancia de quienes creen saberlo todo y explicó (a veces casi con peras y manzanas) sus puntos de vista, sin afectar la imagen de nadie ni exclamar adjetivos, aunque bien pudiera haberlo hecho.

Los diarios del martes dieron cuenta principalmente de tres declaraciones suyas: una, que su empresa icónica, Teléfonos de México, ya no es negocio y tiene una década con números rojos; consideró “exagerado” el papel que se le ha encomendado a las fuerzas armadas en este sexenio y negó ser el empresario “consentido” de este sexenio.

A continuación un resumen, en mis propias palabras, de la conferencia de prensa, a la cual asistí como un reportero más interesado en la opinión de quien considero un empresario “sui generis”.

Historia.- La primera parte de su conferencia fue para explicar el origen de su fortuna, partiendo de su capital en 1955 y explicando, con documentos (algunos de los cuales repartió entre los asistentes) las diferentes épocas del desarrollo de su capital. Negó que él (junto con un grupo de inversionistas) hubiera adquirido Teléfonos de México a un precio de “barata” (en 1986 la compañía valía 173 millones de dólares, en 1987 ya varios sabían que venía la privatización, por lo que compraron acciones y su valor aumentó a 630 millones de dólares, para 1990 valía 8 mil 615 millones de dólares, explicó) y recordó que en ese momento la familia Slim adquirió 3.8 por ciento de las acciones de la empresa.

Diferencias con AMLO.- Durante los casi 200 minutos que duró la conferencia de prensa, algunos reporteros trataron de que, como se dice coloquialmente, “amarrara navajas” contra el presidente Andrés Manuel López Obrador, pero su cautela lo impidió. Si mencionó algunas diferencias, como la discrepancia de visión histórica de Porfirio Díaz (a quien consideró un gran presidente) y otras de las que piensa hablar con el mandatario una vez que concluya su sexenio; la de que considera exagerado el uso del Ejército. De hecho, en su mañanera, el presidente discrepó de Slim y consideró que, palabras más palabras menos, usar al Ejército en la construcción de obra pública representa un ahorro, en dinero y en tiempo, comparándolo con la contratación de obra privada. Otra diferencia es que consideró que la Guardia Nacional no ha podido frenar la inseguridad.

Coincidencias con AMLO.- Sin decirlo abiertamente, en su conferencia Carlos Slim, mostró algunas coincidencias con el actual mandatario. Para empezar confirmó que algunos empresarios (de quienes no dio los nombres) le pidieron que fuera candidato a la Presidencia de la República, aunque dijo que fueron las redes sociales la que lo comenzaron a mencionar para el cargo. Sí negó también que Arturo Elías Ayub, buscara ser candidato a gobernador del estado de México. Otra coincidencia es que reconoció que los anteriores gobiernos hicieron “barbaridad y media” con Petróleos Mexicanos y la dejaron casi desmantelada y sobreexplotada. Una tercera es que reconoció que por primera vez existe separación entre los tres Poderes. Slim consideró positivo que tengan diferencias los tres poderes. (No era usual, anteriormente había una influencia del Ejecutivo los otros poderes como el judicial, dijo). Una cuarta es que consideró que los organismos autónomos no son autónomos (explicó detalles, por ejemplo de la Comisión Federal de Telecomunicaciones). Una quinta es que, de manera indirecta reconoció el poder de algunas televisoras, que han hecho que Telmex tenga que competir con un brazo amarrado, porque no le han permitido tener televisión. De hecho calificó al actual gobierno como uno de “transición”

Lo que sigue.- Parte dela cautela que mostró es no mostrar su apoyo a ninguna de las dos candidatas a la Presidencia de la República. Dijo que conoce tanto a Claudia Sheinbaum como a Xóchitl Gálvez y que ambas son enjundiosas. Desde hace tiempo las conoce a los y se ven muy comprometidas, con mucho entusiasmo y deseo de hacer las cosas bien. Pero hubo dos palabras que si se juntan pueden tener un significado político, aunque no signifique que tenga más simpatías por una que por otra: “transición” y consolidación. Dijo en un momento que el gobierno actual es de “transición” y en otro momento, que el que sigue debe ser de “consolidación”. ¿Qué significan esas dos palabras? Lo dejo a la reflexión del lector.

En fin, fue una conferencia de prensa histórica, como la anterior, sustentada en octubre de 2019, cuando dijo que Andrés Manuel López Obrador había tomado medidas “drásticas, pero necesarias” y apoyó su política de voltear a ver al mercado interno y a los estados del sur y sureste del país.

Dice el filósofo del metro: en la democracia el gran reto es que haya discrepancia, pero también respeto.

Roberto Fuentes Vivar Columnista y periodista fundador del UnoMásUno y la Jornada. Estudió Periodismo en la reconocida escuela Carlos Septién García y cursó la Licenciatura en Letras Hispánicas en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Actualmente es periodista independiente, conocido como “El Filósofo del Metro”. Colaborador desde el 6 de marzo de 2022.

