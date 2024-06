AMLO y el diálogo con padres de los 43

Utopía

Desde la capital de Tamaulipas, Ciudad Victoria, el presidente Andrés Manuel fue claridoso sobre los términos en los que aspira a la reanudación del diálogo, reeditado, dentro de 15-20 días, con los padres de los estudiantes desaparecidos hace 9.5 años, en Iguala, Guerrero, y que no son 43 porque fueron recuperados los restos de tres jóvenes.

Tan claro como que rechazó la intermediación del abogado Vidulfo Rosales –sin mencionarlo– y sus pares, además de los asesores. Lo dijo así un día después de que un grupo de encapuchados derribó una puerta con un vehículo de la CFE secuestrado e intentó ingresar por la fuerza a Palacio Nacional: “Claro que va a haber diálogo, pero necesitamos ponernos de acuerdo con los padres. (…) No me dan confianza los intermediarios porque tengo pruebas de que por un lado cuando desaparecieron los jóvenes se detuvo a responsables y estos mismos supuestos defensores de los padres promovieron un juicio para liberarlos”.

Si López Obrador mantiene la conducta dialoguista condicionada, significará el fin de los días de más pena que gloria del grupo dirigente del justo y legítimo movimiento por la localización de los restos de los estudiantes y el castigo a los autores materiales e intelectuales.

Enseguida de los lamentables sucesos, llamados por Obrador como un “vulgar acto de provocación”, un Vidulfo Rosales visiblemente nervioso pero a la vez con la satisfacción por la “hazaña” cometida, pretendió deslindarse con la frase de que “cada grupo aplica las formas de lucha que decide”. Y chantajeó con “radicalizar más el movimiento”. Es decir, los padres y madres están pintados en la pared, son rehenes.

Por cierto, es pertinente la pregunta del faccioso diario El Universal: “¿Quién falló en la seguridad de Palacio Nacional?”, debido a que es equivocada la dicotomía represión o Let it be (déjalo ser), pues la contención (encapsulamiento) no implica reprimir, aunque los encapsulados, como es natural, alegan que sí. En tanto que la jornalera Rayuela todo lo reduce a “Hoy, como nunca, ¡cuánta falta hacen los buenos negociadores!”, contradiciendo al editorial institucional.

En cualquier caso es inadmisible que al jefe del Estado no se le permita a lo largo de 63 meses que las madres dialoguen con él. ¿A qué le temen los abogados y asesores? ¿Cuándo y quién los eligió y asignó ese censor y antidemocrático papel? Son preguntas, conste.

López Obrador no tiene la menor duda que la de los normalistas desaparecidos es una causa justa, pero a la vez que grupos opositores al gobierno de la Cuarta Transformación se aprovechan de ella y se infiltraron buscando crear un conflicto.

Todavía más:

“Ya se han montado en este lamentable asunto grupos de derecha, conservadores, incluso partidos que están en contra de la transformación, hasta organismos internacionales supuestamente defensores de derechos humanos, organizaciones supuestamente no gubernamentales, supuestos defensores de derechos humanos, es un cóctel de provocadores que están en contra de la transformación”. López Obrador

Y reafirmó que no caerá en ninguna provocación. Aquí sólo mencionó por su nombre a Emilio Álvarez Icaza, secretario técnico de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, siniestro personaje que lucra con el derecho humanitario y en el caso específico de la noche de Iguala la utilizó para lanzar su candidatura independiente a la Presidencia de la República, sueño guajiro que terminó en una senaduría de Acción Nacional del que defeccionó para integrarse al Grupo Plural del Senado.

Eduardo Ibarra Aguirre Autor de Utopía. Coordinador del Grupo María Cristina. Perseguido por la Sedena (1993-2002) por difundir la propuesta del ombudsman militar. Demandante laboral del CEN del PRI (1992-93). Editor de Forum en Línea desde diciembre de 1993. Redactor de cinco libros y coautor de ocho. Corresponsal en Moscú (1977-79) y becario en Berlín (1967-68). Colaborador desde el 12 de abril de 2021.

Las opiniones expresadas por los columnistas en sus artículos son de exclusiva responsabilidad de sus autores y pueden no representar la postura o línea editorial de PressLibre. Sin embargo, como medio periodístico respetamos su derecho a la libertad de expresión.