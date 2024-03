Mujeres y lucha, exposición documental de testimonios en el AGEO

+ La exposición muestra los distintos procesos y cambios estructurales que ha atravesado el discurso feminista. Puede apreciarse desde este jueves y hasta el 31 de mayo, en un horario de 9:00 a 18:00 horas en el AGEO.

Santa Lucía del Camino, Oax.- Con el propósito de acercar a diversos públicos a los archivos históricos durante el marco del Día Internacional de la Mujer, se presenta la exposición documental, fotográfica y sonora Testimonios: mujeres y lucha, en la Sala de exposiciones del Archivo General del Estado de Oaxaca (AGEO).

Esta exposición cuenta con el trabajo de investigación de Zaira Fuentes Sánchez quien ha escrito diversos artículos acerca de los archivos expuestos, los cuales datan de los siglos XVII, XIX y XX.

Estos testimonios muestran distintos procesos y cambios estructurales que ha atravesado el discurso feminista, bajo el cual se identifican diferentes exclusiones, violencias ejercidas hacia la mujer, así como a la integración a la actividad económica, profesional, política y social.

Además, se expone un archivo sonoro que consta de un compendio de 17 audios de María Sabina, chamana y curandera mazateca, grabado el 21 de julio de 1956, por V.P. & R.G. Wasson, en Huautla de Jiménez que lleva por nombre Mushroom Ceremony of the Mazatec Indians of México.

La exposición puede apreciarse desde este jueves, hasta el 31 de mayo, en un horario de 9:00 a 18:00 horas en el AGEO ubicado en la calle Los Pinos esquina con Avenida Canteras sin número, Santa María Ixcotel, Santa Lucía del Camino.