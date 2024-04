Prohibido hablar de oligarquía corrupta

Utopía

La Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral, integrada por los censores Claudia Zavala, Rita Bell y Arturo Castillo, prohibieron al presidente Andrés Manuel utilizar las palabras o el concepto “oligarquía corrupta”, de acuerdo con la denuncia que presentó ante la muy robusta audiencia de la mañanera del martes 26.

El resolutivo del trío sentencia: “La Comisión de Quejas y Denuncias del INE, por unanimidad de votos, declaró procedente la medida cautelar solicitada en contra del titular del Ejecutivo federal derivado de las manifestaciones y opiniones políticas realizadas los días 6, 7, 8, 9 de febrero de 2024, frases relacionadas con las palabras oligarquía corrupta”. Y Obrador con el sentido del humor que lo significa, cerró: “Ya quedamos, una vez que me notifiquen ya es conservadurismo corrupto”.

Claudia Zavala, Rita Bell y Arturo Castillo

Más aún, el trío de la censura que ahora protege el buen nombre y fama de la oligarquía corrupta –a tal punto que Denise Dresser y Leo Zuckermann lamentan que el neoliberalismo mexicano sea más bien capitalismo de compadres–, prohibió a López Obrador por medio de una “tutela preventiva” en la que le ordenan que “se abstenga, bajo cualquier modalidad o formato, de realizar manifestaciones, emitir comentarios, opiniones o señalamientos sobre temas electorales, ya sea de forma positiva o negativa”. No tienen límite, pues no podrá el presidente, como dice él, “ni siquiera puedo llamar a votar, que salgan a votar, no puedo hacerlo”.

Es un escándalo la conducta de Zavala (“filopanista”, la denomina Obrador), Bell y Castillo, sobre todo si se coteja con la tolerancia que practican hacia Xóchitl Gálvez y Fuerza y Corazón por México, con todo y que AMLO con frecuencia se coloca en el filo de la navaja, hasta el punto de enviar saludos a Claudia Sheinbaum, de manera innecesaria y hasta provocadora para los censores del INE.

Mejor juzgue usted misma. Resulta que la senadora plurinominal todavía con licencia, Gálvez Ruiz, solicitó por escrito al INE, el miércoles 27, y lo dio a conocer en X, para que el árbitro hiciera una campaña sobre los programas sociales, y que dijera que “no pertenecen a ningún partido” y “gane quien gane, los programas sociales se quedarán”, entre otros mensajes colocados en la red social como si fueran fotografías de espectaculares reales en la vía pública.

Como bien apuntó Gerardo Fernández Noroña ante el Consejo General, “el hecho es gravísimo. Dentro de la desesperación de la derecha por perder el proceso electoral, (pues) todas las encuestas siguen mencionando que sus números van a la baja, están ya en actitudes delictivas… ningún candidato se había atrevido a tanto”.

Y los camaradas y socios de la señora X que nada más no despega a pesar de su presunto carisma y autenticidad (Héctor Aguilar Camín), cínicos como suelen ser, pidieron “No nos desgarremos la vestidura”.

En tanto que la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral del INE abrió una investigación por el presunto uso indebido de su emblema por Gálvez. Los resultados de este procedimiento especial sancionador serán enviados al Tribunal Electoral del Poder Judicial.

¿Y sabe usted qué hizo el trío que un día sí y otro también censura al presidente de México? Analizó el caso y formuló un “llamado enérgico” a la candidata Bertha Xóchitl a no usar el emblema, porque puede afectar la imparcialidad de la elección; lanzó “contundentes advertencias” sobre el daño que se hacía al árbitro electoral y las consecuencias por afectar los derechos del mismo, pues el emblema está registrado en el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

Eduardo Ibarra Aguirre Autor de Utopía. Coordinador del Grupo María Cristina. Perseguido por la Sedena (1993-2002) por difundir la propuesta del ombudsman militar. Demandante laboral del CEN del PRI (1992-93). Editor de Forum en Línea desde diciembre de 1993. Redactor de cinco libros y coautor de ocho. Corresponsal en Moscú (1977-79) y becario en Berlín (1967-68). Colaborador desde el 12 de abril de 2021.

