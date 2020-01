En México, muchos independentistas de petatiux

Pero en cada estado, a su vez, padecen la agresividad de un sector poderoso que no está con el poder estatal o que sin ser aliado se lanza contra el federal como ocurre en Chiapas con el llamado Ejército Zapatista afincado en el reducto de una región y etnias que controla como dominio propio y se da el lujo de tratar de boicotear proyectos nacionales exacerbando posturas que no siempre quedan claras.

Unos lo hacen hurgando fronteras para brincarse a tierras que no les son extrañas y todos, rodean sus resquicios con fuerte oposición listos al ataque y a los enfrentamientos. No es raro el suceso.

