Convocan a mujeres a marcha y paro nacional para el 8 y 9 de marzo

+ Un día sin mujeres costaría más de 26 mil mdp a méxico

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 19 .- Diferentes colectivos convocaron a todas las mujeres a marchas y un paro nacional los próximos 8 y 9 de marzo entrantes para protestar por la violencia de género en el país.

La marcha en la Ciudad de México es convocada por la Asamblea Feminista Juntas y Organizadas. Partiría a las dos de la tarde del Monumento a la Revolución al Zócalo capitalino, con una parada intermedia en la Antimonumenta que se localiza frente al Palacio de Bellas Artes.

A través del hashtag #UnDíaSinNosotras, el colectivo veracruzano Brujas del Mar invitó a todas las organizaciones de mujeres a un paro nacional el lunes 9 de marzo.

Si paramos nosotras, para el mundo.



NI UNA MUJER EN LAS CALLES

NI UNA MUJER EN LOS TRABAJOS

NI UNA NIÑA EN LAS ESCUELAS

NI UNA JOVEN EN LAS UNIVERSIDADES

NI UNA MUJER COMPRANDO#UnDíaSinNosotras #ParoNacional pic.twitter.com/zcOquRAqvH — Brujas del Mar (@brujasdelmar) February 18, 2020

“Si paramos nosotras, para el mundo”, escribieron en su cuenta de Twitter y añadieron:

“NI UNA MUJER EN LAS CALLES

NI UNA MUJER EN LOS TRABAJOS

NI UNA NIÑA EN LAS ESCUELAS

NI UNA JOVEN EN LAS UNIVERSIDADES

NI UNA MUJER COMPRANDO”.

En otro tuit continuaron:

“Este 9 de Marzo…

Maestros: No pongan falta a las alumnas que se unan al paro.

Colegas: Cubran a sus compañeras para que se unan al paro.#UnDíaSinNosotras #ParoNacional

Este 9 de Marzo…



Maestros: No pongan falta a las alumnas que se unan al paro.



Jefes: No descuenten el día a las trabajadoras que se unan al paro.



Colegas: Cubran a sus compañeras para que se unan al paro.#UnDíaSinNosotras #ParoNacional — Brujas del Mar (@brujasdelmar) February 19, 2020

UN DÍA SIN MUJERES COSTARÍA MÁS DE 26 MIL MDP A MÉXICO

Un día sin mujeres –como protesta contra los feminicidios, la violencia de género y el acoso sexual– costaría a la economía de México más de 26 mil millones de pesos; además del caos y las afectaciones monetarias de millones de hogares.

El Centro de Investigación de la Mujer en Alta Dirección (CIMAD) reveló que, dicho paro nacional, convocado desde las redes sociales para el próximo 9 de marzo, paralizaría a 40% del personal ocupado en las empresas del país.

Para dimensionar el impacto de este último dato y estimar cuánto se perdería, basta decir que la economía mexicana –medida a través del Producto Interno Bruto (PIB)– genera 65 mil 753 millones de pesos diarios.

De tal suerte que prescindir del 40% de la fuerza laboral femenina de las empresas, que precisamente generan la riqueza del PIB, provocaría una merma diaria de 26 mil 301 millones 370 mil pesos.

HOGARES SIN CONTRIBUCIÓN DE LAS MUJERES

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) informó que México cuenta con 22 millones 32 mil 255 mujeres ocupadas; quienes desarrollan alguna actividad económica o servicio.

Si se toma en cuanta que el salario promedio de los trabajadores registrados ante IMSS alcanza 396.2 pesos diarios, la parálisis de las mujeres ocupadas costaría ocho mil 729 millones de pesos, en ingresos personales o familiares.

Mientras que en términos estrictamente laborales, la ausencia de las más de 22 millones de mujeres ocupadas, sería como si la industria automotriz nacional –que cuenta con más de 900 mil empleados– suspendiera sus actividades por 24 días consecutivos.

Ello sin contar que los daños colaterales de protesta femenina del próximo 9 de marzo –convocada bajo hashtag #UNDIASINNOSOTRAS– extendería sus daños a diversos sectores; porque también busca que ellas no acudan a las escuelas, no compren y no paguen nada.

BRECHA DE GÉNERO CUESTA 2.2% DEL PIB

El director de CIMAD, Eugenio Gómez Alatorre, explicó la aportación de las mujeres a la economía nacional, no sólo es clave, sino que las desigualdades y los obstáculos que enfrentan para su desarrollo profesional, cuestan y restan crecimiento al PIB.

En una entrevista con Publimetro señaló que un estudio publicado McKinsey Global Institute reveló que, si México logra cerrar la brecha de género, ganaría 2.2 puntos porcentuales adicionales de crecimiento, cada año.

Esto significaría que, si el crecimiento de la economía mexicana fuera de 1% del PIB –como proyectan varios analistas para 2020–, el desarrollo del país daría un salto hasta una tasa de 3.2% anual.

Gómez Alatorre destacó que es momento de valorar las aportaciones de las mujeres en todos los ámbitos; y con ello generar cambios que, además de erradicar la violencia en su contra, permitan crear la conciencia de que hombres y mujeres son complementarios.

Tomado de la agencia Proceso: https://www.proceso.com.mx/618471/mujeres-marcha-paro-marzo

Tomado de la agencia Publimetro: https://www.publimetro.com.mx/mx/noticias/2020/02/19/dia-sin-mujeres-costaria-mas-26-mil-mdp-mexico.html