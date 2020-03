‘Sí la saludé y lo seguiré haciendo; es por humanidad’: AMLO sobre mamá del ‘Chapo’

+ El Presidente de México dijo que ha tenido que saludar, por su trabajo, a ‘delincuentes de cuello blanco’ y cómo se iba a negar a saludar a una madre de 92 años

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 30.- El presidente Andrés Manuel López Obrador aceptó que saludó de mano a Consuelo Loera, madre del narcotraficante Joaquín, “el Chapo”, Guzmán Loera, quien está preso en Estados Unidos.

“Sí, la saludé, hicieron también un escándalo nuestros adversarios, los conservadores. Fui a la supervisión de un camino que estamos construyendo y ahí estaba la señora, me dijeron que quería saludarme, me bajé de la camioneta y la saludé”, dijo el mandatario.

“Es una señora de 92 años, y ya dije, la peste funesta es la corrupción, no un adulto mayor que merece todo mi respeto independientemente de quién sea su hijo y lo seguiré haciendo”, explicó AMLO.

El presidente dijo que ha tenido que saludar, por su trabajo, a delincuentes de cuello blanco que no ha perdido su respetabilidad, por lo que cómo se iba a negar a saludar a una señora.

AMLO fue cuestionado no solo por saludar a la madre del Chapo, sino por no guardar su sana distancia.

“La verdad es irrespetuoso, es muy difícil, humanamente, no soy un robot, tengo sentimientos”.

La señora le entregó una carta para pedirle al presidente que interceda por ella y las autoridades estadounidenses le permitan viajar para poder visitar a su hijo.

“Las madres tienen amor especial y sublime por los hijos. (Me dijo) que no lo ha visto en cinco años y que no se quiere morir sin verlo, y me pide que la ayude en gestiones para que el Gobierno de EU le permita viajar para ver a su hijo, y voy a hacer el trámite”.

Este fin de semana, en redes sociales circuló un video en donde AMLO saludó a Consuelo Loera, lo que provocó varias críticas al mandatario, tanto por la cercanía con la madre del Chapo como por no guardar sus sana distancia.

Muchos me acusaron de mentir ayer. Hoy el presidente reconoce que sí fue a saludar a la mamá del Chapo a su pueblo y que además le está ayudando a tramitar una visa humanitaria.



Insana cercanía. https://t.co/ZELbDPSLEc — Jorge Álvarez Máynez (@AlvarezMaynez) March 30, 2020

Solo diré una cosa:

Si hubiera sido cualquier otro presidente el que actuara de esa manera y tuviera tantas atenciones con la familia del Chapo, dirían que está coludido con el narco y exigirían su renuncia inmediata. — Gloria Lara (@GlodeJo07) March 30, 2020

Muy difícil entender lo que hizo el Presidente hoy en Badiraguato.



1) Viajar durante la pandemia.

2) Ir al lugar natal del líder convicto del cártel, después de lo sucedido en Culiacán en octubre.

3) Bajarse a saludar a la mamá de El Chapo, tutearla y saludarla de mano — Pascal BeltrandelRio (@beltrandelrio) March 30, 2020

Tomado de la agencia La Nación 321: https://www.nacion321.com/gobierno/amlo-sobre-mama-del-chapo-si-la-salude-y-lo-seguire-haciendo-es-por-humanidad