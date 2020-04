15 contribuyentes deben 50 mil mdp en impuestos, multas y recargos: AMLO

+ Un día vamos a dar a conocer las empresas muy grandes que le deben a Hacienda, advierte el Presidente de México

CIUDAD DE MÉXICO, abril 8 del 2020.- El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que hay un grupo de 15 empresas que deben 50 mil millones de pesos en impuestos, multas y recargos, por lo cual le enviará la lista a Carlos Salazar, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, para ver si le ayuda a convencerlos de que cumplan sus obligaciones fiscales.

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que un día dará a conocer las empresas “muy grandes” que le deben a Hacienda y, a lo mejor, mediante esa campaña los convence de pagar y señaló que no es filantropía ni una aportación sino el cumplimiento de una obligación.

El presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró que no habrá condonación de impuestos a las grandes empresas y, por el contrario, instruyó a la Directora del SAT a convocar a las grandes empresas a que cumplan con sus obligaciones fiscales.

“Vamos a dar a conocer a los grandes que le deben a la hacienda pública, a lo mejor eso les ayuda a convencerlos de que paguen, porque el que tiene y no paga no es un buen ciudadano”, dijo y reveló que hay grandes empresas nacionales y extranjeras que deben porque están pensando que su gobierno les va a condonar lo que deben y eso no va a suceder.

“Un día de estos, porque cómo le pedimos a quien vende en la calle que se vaya a su casa, mucha gente humilde se está sacrificando, y los que tienen no cumplen con su deber, no es que aporten nada adicional, no es filantropía, es que paguen sus impuestos. A lo mejor hasta ellos son los que están impulsado esas campañas. Ojalá que cambien de parecer y todos cumplamos contribuyendo porque sí hay empresas grandes, grandes, famosas, que deben, y ahora que me están escuchando pues que ayuden”, dijo.

Luego, sobre la propuesta del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) de diferir el pago de impuestos, el Presidente de México enfatizó que esto no es posible, y que por el contrario le enviará una carta al CCE con la lista de las empresas “grandes, grandes”, que en conjunto deben a la Hacienda Pública alrededor de 50 mil millones de pesos.

Aseguró que si las grandes empresas pagan se podrían otorgar más créditos para apoyos a las PyMes, pequeñas y medianas empresas.

“Al momento que se solicita el que haya tregua en el pago de impuestos, aunque se hable en nombre de las PyMes, se corre el riesgo, y así lo dice la historia, de que se vayan ahí todo. Imagínense si se nos cae la recaudación y no tenemos para apoyar a los pobres”, señaló.

“Hay 15 grandes contribuyentes que incluyendo multas y recargos, deben, según las cuentas del SAT, hasta 50 mil millones de pesos; entonces si estoy hablando de que vamos a entregar créditos a 1 millón de pequeñas empresas familiares, si cobráramos los 50 millones podríamos entregar 3 millones, pero bueno, si se llega a acuerdos y abonan 25 ya son dos millones de crédito”, puntualizó el Presidente.

Después de este pronunciamiento, AMLO descartó una ruptura de su gobierno con el empresariado mexicano.

“Debido a las diferencias en torno al plan de reactivación económica, y contrario a lo que se pudiera pensar, tenemos una buena relación con el sector empresarial”, aseguró.

Dijo que muestra de ello son las reuniones que él ha sostenido con algunos de los grandes empresarios del país, y los acuerdos que han resultado de estas conversaciones.

El Mandatario de la nación aseguró que personas como Carlos Slim, Alberto Bailleres y Germán Larrea le han manifestado su respaldo y disposición a las recomendaciones del gobierno para afrontar la crisis; incluso, dijo que con los banqueros hay cordialidad.

“No hay ninguna ruptura, tengo comunicación permanente con los empresarios, es notorio que en los últimos días me he reunido con muchos. Estos empresarios, la mayoría, están cumpliendo la recomendación de que no se despida a sus trabajadores y se les mantenga el salario a la mayoría”, añadió.

“Como ayer, el señor Juan González, de Maseca, ofreciendo que no va aumentar el precio de la harina de maíz para que no aumente el precio de tortillas. El primero que me mandó decir que no iba a despedir fue Slim, pero me lo ha dicho Alberto Bailleres, Germán Larrea; ayer con los empresarios de Monterrey se hizo el compromiso de que la Secretaría de Salud iba a hacer un análisis riguroso para definir cuáles son las empresas que pueden seguir operando aún con la epidemia y se está atendiendo esto”, subrayó López Obrador.

Tomado de la agencia Aristegui Noticias: https://aristeguinoticias.com/0804/mexico/amlo-15-contribuyentes-deben-50-mil-millones-en-impuestos-multas-y-recargos-enterate/