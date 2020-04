Confirman 3 nuevos casos de Covid-19 en Oaxaca y la cifra sube a 40

+ En espera de resultados de 90 casos sospechosos, las autoridades de los Servicios de Salud de Oaxaca llaman a la población a quedarse en casa esta Semana Santa

OAXACA, OAX., abril 9 del 2020.- En Oaxaca fueron reportados tres nuevos casos de Coronavirus (Covid-19), por lo que el número total de pacientes enfermos de este tipo en la entidad suman 40, según el corte estatal de los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO) y la Secretaría de Salud federal de este jueves 9 de abril.

El secretario de Salud en la entidad, Donato Casas Escamilla, dijo que estos nuevos casos se registraron: dos en la región del Valle Central y uno en la Costa.

Advirtió que a la fecha la circulación del virus se encuentra en las seis Jurisdicciones Sanitarias, por lo que se han detectado 403 personas con síntomas respiratorios, de las cuales 273 resultaron negativos al Coronavirus y se tienen en espera de resultados 90 casos sospechosos.

Añadió que el estado continúa con el reporte de una defunción, mientras que 18 oaxaqueñas y oaxaqueños que se encontraban en aislamiento por tratamiento médico a causa del Covid-19, se han recuperado.

El funcionario explicó que para tener una mejor coordinación y eficiencia en la notificación de casos, la Federación migró el registro de esta patología a la plataforma de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades Respiratorias, un sistema de información robusto y confiable que el día de hoy realizó una depuración de casos cargados a Oaxaca y que pertenecían a otros estados. Indicó que se espera que esta semana concluya el proceso.

Por otra parte, el secretario Casas Escamilla precisó que esta Semana Santa no será igual ante las circunstancias de la emergencia sanitaria que enfrenta el país, por lo que hizo un llamado a la población para no salir de sus hogares, ya que “este año no serán vacaciones, es aislamiento social para proteger la vida de las familias oaxaqueñas”.

Enfatizó que la estrategia “Quédate en casa” es vital para lograr frenar el número de contagios en la entidad, ya que el Covid-19 es una enfermedad que puede afectar a cualquier persona y poner en peligro su salud; de ahí la importancia de tomar con seriedad las recomendaciones de los SSO.

También exhortó a las y los presidentes municipales para que vigilen que las medidas de aislamiento social se atiendan durante los siguientes días siempre con apego al respeto de los Derechos Humanos.

A la población en general le pidió que ayuden a implementar las acciones de seguridad sanitaria, a cumplir con las disposiciones reglamentadas y evitar salir de casa.

“El aislamiento social se debe tomar con toda seriedad. No hay tiempo de considerar una tregua o minimizar las medidas de protección, vendrán mejores tiempos donde las familias puedan disfrutar sin riesgos los días de asueto; al salir de vacaciones ponen en riesgo a las personas que más quieren, entre menos gente haya en la calle, menos enfermos habrá en los hospitales”, subrayó.