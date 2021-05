Atletas oaxaqueños serán inscritos a los Juegos Nacionales Conade 2021

+ El consejo técnico de la AAEO se encargará de hacer el proceso de inscripción de las y los atletas que representarán a Oaxaca, los días 6 y 7 de mayo de 10 a 14 horas.

Oaxaca de Juárez, Oax. 30 de abril de 2021.- Siguiendo con los trabajos conjuntos entre asociaciones deportivas y el Instituto de Cultura Física y Deporte de Oaxaca (Incude Oaxaca), la Asociación de Atletismo del Estado de Oaxaca (AAEO) realizará el proceso de inscripción para las y los atletas que participarán en la etapa Regional de los Juegos Nacionales Conade 2021.

Dicha inscripción se realizará el 6 y 7 de mayo de las 10:00 a las 14:00 horas, en las instalaciones del Incude Oaxaca, donde los encargados de la AAEO recibirán los papeles correspondientes a cada entrenador, de los deportistas que aparecen en la lista que publicará la agencia por sus medios oficiales.

Las categorías que fueron convocadas en las diferentes pruebas de pista y campo para este año son la Sub 18, Sub 20 y Sub 23 en ambas ramas, por lo que la lista de la AAEO es con relación a éstas.

El Incude Oaxaca, en acuerdo con las asociaciones deportivas, buscaron las rutas para la conformación del selectivo que representará al estado en los Juegos Nacionales Conade 2021, ya que en colaboración con los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO), se observó que no existen condiciones para realizar la etapa Estatal, siendo la prioridad la salud de las y los deportistas, así como de sus familias.

La lista elaborada por la Asociación, se definió bajo estricto análisis por parte del cuerpo técnico de asociación para dar continuidad con el proceso deportivo con todas y todos los atletas que lograron su clasificación en la etapa Estatal y Regional del año pasado.

En la categoría mayor, que es la Sub 23, la lista está compuesta por atletas que llevan una trayectoria destacada y evidencia de participación en eventos nacionales federados, con resultados satisfactorios.