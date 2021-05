Hilda Luis, rumbo a la victoria en Oaxaca de Juárez con el respaldo del pueblo

+ Hilda Luis, la única mujer candidata a la presidencia municipal de Oaxaca de Juárez, a través de propuestas reales ofrece un gobierno honesto y eficiente, opinan quienes votarán por ella el próximo 6 de junio.

Oaxaca de Juárez, Oax. 29 de mayo de 2021.- “Asumo con responsabilidad el reto de seguir dando resultados, las propuestas que he dado a conocer están diseñadas para ello, no les voy a fallar y agradezco su confianza; su voto, me coloca cómo la favorita para ganar la capital”, afirmó Hilda Luis, candidata del Partido del Trabajo (PT).

Los seguidores de Hilda aseguran que será la presidenta Municipal de Oaxaca de Juárez, porque es la única que ha llegado a la ciudadanía con propuestas reales, que ofrece un buen gobierno, honesto y eficiente, que escucha y decide, planteándose políticas de medio y largo plazo.

Al recorrer cada una de las colonias, barrios, parajes y agencias, la gente le ha refrendado a Hilda Luis su apoyo, confianza, pues ella garantiza salud, políticas públicas para recuperación de la economía, seguridad, infraestructura con perspectiva de género, rescate de espacios públicos y medio ambiente.

Oaxaca necesita un gobierno eficiente, que escuche y atienda los problemas que desde hace muchos años se encuentran en total abandono, por ello se darán resultados, con el firme compromiso de mejorar Oaxaca con los principios del Partido del Trabajo y hasta que las cosas cambien.