“Heredamos un fruto podrido” en materia de seguridad, afirma AMLO

+ El presidente López Obrador reconoce que hay dificultad para reducir los homicidios, pero aseguró que si antes la seguridad estaba a cargo de la delincuencia, ahora hay cero impunidad y no hay privilegios.

Ciudad de México. 5 de julio de 2021.- En cuestión de seguridad “fue un fruto podrido (lo) que heredamos”, afirmó hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador, por lo que indicó que “no es que le esté echando la culpa sin razón a los ex presidentes”. A la vez, presentó un balance realizado por la Universidad Johns Hopkins en el que se expone que México es el sexto país de América Latina respecto a fallecimientos por Covid-19 por millón de habitante, mientras que a nivel global está en el lugar 19.

Cuestionado en su conferencia de prensa de este lunes sobre los avances de su administración en materia de seguridad, el mandatario afirmó que no está “en una burbuja, porque no me gusta el autoengaño, eso corresponde a los demagogos y a los hipócritas”.

Reconoció que hay dificultad para reducir los homicidios, pero defendió que se ha logrado frenar el crecimiento de este índice, “incluso hay una disminución, si quieres marginal, del tres por ciento”.

Presentó algunas de las cifras que expuso en el mensaje que ofreció la semana pasada a tres años de su triunfo electoral, con las que explicó que en el robo de vehículos hay una reducción del 40 por ciento; en secuestro, 40 por ciento menos; y en robo en general, 26 por ciento menos.

Sobre los casos de feminicidio, recordó que este delito se tipificó en la práctica con el actual del gobierno. Mientras que antes no se registraban, ahora hay más denuncias, “estamos reconociendo que hay incremento, pero hay que tomarse en cuenta que no se tomaban como feminicidios”.

A la vez, agregó que antes el “manejo de la seguridad estaba prácticamente a cargo de la delincuencia”, y “el Estado era el principal violador de derechos humanos”. En cambio ahora “hay cero impunidad, ya no hay privilegiados”.

Como ejemplo detalló que en el “lamentable y triste” caso de Bavispe -el asesinato masivo de miembros de la familia LeBarón, en Sonora-, le habló el entonces presidente de Estados Unidos, Donald Trump para garantizarle apoyo, y “se lo reconocí, creo que lo hizo de buena fe, no era un afán intervencionista, y dije no, nosotros lo vamos a resolver. Tenemos 20 detenidos y hace diez días se detuvo al jefe de todos ellos”.

Hay una gran diferencia de antes que no había castigo, e imperaba la impunidad. “Ahora es distinto, no es un asunto sencillo, pero vamos avanzando”, insistió.

Además, cuestionado en su conferencia de prensa sobre la estrategia para afrontar la pandemia de Covid-19 mostró una gráfica de la Universidad Johns Hopkins.

Al aclarar que “no es recomendable la comparación por cuestiones humanitarias”, pero para dar respuesta a los cuestionamientos sobre el tema, explicó que de acuerdo con ese instituto, en un balance de personas fallecidas por cada millón de habitantes de cada país, México está en el sexto lugar entre los países de América Latina, abajo de Perú, Bolivia, Brasil, Argentina y Paraguay.

Subrayó que hasta hace 15 días Estados Unidos dejó de estar arriba de México, a pesar que el país vecino del norte es una potencia económica.

