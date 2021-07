Hospital Civil al borde del colapso; proveedores denuncian falta de pagos

+ Proveedores del Hospital Civil “Dr. Aurelio Valdivieso”, buscarán asistir a conferencia matutina de AMLO si el Secretario de Salud en Oaxaca, Juan Carlos Márquez Heine, y el Gobernador Alejandro Murat Hinojosa, no pagan adeudo que se tiene desde enero.

Oaxaca de Juárez, Oax. 20 de julio de 2021.- Un grupo de aproximadamente 20 proveedores del Hospital Civil “Dr. Aurelio Valdivieso”, se manifestaron esta tarde frente a las oficinas centrales de la Secretaría de Salud del Estado de Oaxaca, para exigir el pago de las facturas que les adeudan desde enero de este año y que suman casi 9 mdp.

A través del comerciante César Marino López, explicaron que a pesar de la falta de pago, no han dejado de suministrar sus productos para no afectar la operación del hospital, pues dentro de estos se encuentran artículos de la canasta básica como café, pan, lácteos, frutas y legumbres, así como material de curación.

Sin embargo, van a dar un plazo de una semana al hospital para que les pague, pues ellos no pueden seguir financiando los pagos que deben hacer por dichos productos. De igual forma, anunciaron que agotarán todas las instancias posibles, pero sin realizar bloqueos porque no son partidarios de ellos, ya que afectan a personas que no tienen la culpa de lo que sucede.

Pero ante la falta de atención del titular de la Secretaría de Salud en Oaxaca, Juan Carlos Márquez Heine, quien no accede a reuniones para solucionar estas problemáticas, buscarán como última alternativa que una comisión pueda asistir a la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, a quien consideran “una persona sensible, humanitaria y que trata de hacer justicia”.

También piden apoyo al Gobernador Alejandro Murat Hinojosa, pues comentan que es obligación de los funcionarios atender a todo el mundo.

“Oaxaca necesita cambios, que los funcionarios lleguen con otra mentalidad, de servir, de cumplir con su trabajo”, finalizó el comerciante César Marino.