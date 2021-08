Afganistán más allá del Talibán

Utopía

El alcance y consecuencias de la derrota militar de Estados Unidos y su gobierno títere de Ashraf Ghani en Afganistán, todavía están por verse. Mas no es recomendable que sean regateadas en sus efectos geopolíticos apoyándose en la incertidumbre que genera el futuro del gobierno del Talibán, mismo al que analizan con lentes viejos, inservibles, como si no transcurrieron dos décadas desde que el país fue invadido por órdenes de la petrocracia texana, encabezada por George W. Bush, como parte de la estrategia que tuvo como objetivo central reconstruir la hegemonía estadunidense en el mundo y proyectarla a lo largo del siglo en curso.

La invasión y carnicería humana cometidas en el Irak de Sadam Hussein, otrora aliado de James Carter y George Bush padre, formó parte del mismo proyecto que usó el derribo de las Torres Gemelas de Nueva York y el ataque al Pentágono del 11 de septiembre de 2001, como razón para iniciar una cacería “antiterrorista” contra grupos generalmente aliados e incluso subordinados a Washington y para limitar los derechos humanos en Estados Unidos.

No otra cosa es lo que dice uno de los discursos más esperados de Joseph Biden, pronunciado desde la Casa Blanca el lunes 16 y que en base a obviedades estableció:

“Soy el presidente de Estados Unidos y la responsabilidad es mía”; “Estoy profundamente entristecido por los acontecimientos, pero no me arrepiento de mi decisión de poner fin a la guerra de Estados Unidos en Afganistán”, negociada con el Talibán y que programó la salida de los soldados gringos antes del 31 de agosto; “Las tropas estadunidenses no pueden ni deben luchar y morir en una guerra que las fuerzas afganas no están dispuestas a luchar por sí mismas”. Esto después de gastar 83 000 millones de dólares, decenas de miles de afganos muertos, la mayoría civiles inocentes; la pérdida de la vida de 2 400 estadunidenses y 456 británicos. Y presurosos marcaron su raya con el síndrome de Vietnam, de abril de 1975: “EU logró sus objetivos en Afganistán; esto no es Saigón”, juró con autoengaño Antony Blinken.

Tarde, pero Biden verbalizó que entiende una lección de la historia –sobre la que postularon su “fin” los ensoberbecidos ideólogos neoliberales–, la democracia como la revolución de cualesquiera caracteres, no se exportan. Son productos nacionales derivados de complejos procesos que se construyen en realidades específicas y en un contexto internacional dado, con todas sus limitaciones y/o cualidades que las direcciones políticas y los pueblos les impriman.

La elemental conclusión del ocupante de la Oficina Oval es trascendente porque afectaría, si se convierte en guía para la acción gubernamental, al casi bicentenario papel de policía del mundo, contra la voluntad de la Asamblea General de la ONU que le crítica sus acciones más desmesuradas.

Hoy como en 2001 en Kabul, los aparatos de inteligencia de EU evidenciaron incompetencia al pronosticar que en 30 días el Talibán ocuparía la capital, cuando la meteórica ofensiva militar los llevó al poder en 48 horas, por supuesto después de combatir durante dos décadas y negociar la retirada del imperio “más poderoso de la Tierra”, y no es sarcasmo.

Imposible no registrar que el subsecretario de la Defensa de USA, Rogelio Pardo-Maurer IV, me advirtió en febrero de 2003 que la Agencia Central de Inteligencia (CIA) estaba corroída por la corrupción, todo lo querían investigar con base en delatores y dólares –igual que la DEA y las cortes estadunidenses con los capos del narcotráfico– y que entraría a su relevo la DIA del Pentágono, en Irak, lo cual por lo visto no sucedió.

Eduardo Ibarra Aguirre Es autor de Utopía. Coordinador del Grupo María Cristina. Perseguido por la Sedena (1993-2002) por difundir la propuesta del ombudsman militar. Demandante laboral del CEN del PRI (1992-93). Editor de Forum en Línea desde diciembre de 1993. Redactor de cinco libros y coautor de ocho. Corresponsal en Moscú (1977-79) y becario en Berlín (1967-68).