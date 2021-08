Entra en vigor en Oaxaca ley que declara los concursos de belleza como violencia simbólica

+ A partir de ahora en Oaxaca, los concursos de belleza ya son considerados violencia simbólica y no podrán ser financiados con recursos públicos.

San Raymundo Jalpan, Oax. 29 de agosto de 2021. A partir de esta fecha los certámenes y concursos de belleza ya son considerados violencia simbólica en Oaxaca, esto luego de la publicación del decreto 2525 en el Periódico Oficial en el Estado, con la que se hace efectiva la Reforma a la Ley Estatal de Acceso a las Mujeres a Una Vida Libre de Violencia.

La ley, impulsada por la diputada Magaly López Domínguez, prohíbe a las autoridades estatales, municipales y organismos autónomos destinar recursos públicos para la realización y promoción de certámenes de belleza en la entidad.

Diputada Magaly López Domínguez

Esta actualización jurídica, también impide que las instituciones gubernamentales consideren estos eventos como campañas de promoción turística o publicidad oficial.

Al celebrar la publicación del decreto en mención, la diputada morenista Magaly López Domínguez, indicó que, con la entrada en vigor de esta ley, Oaxaca se convierte en un referente para el país, al ser el primer estado en México que visibiliza que los concursos de belleza representan violencia simbólica contra las mujeres.

Fue puntual al indicar que no se prohíben los concursos de belleza, que no se busca afectar las libertades individuales, solo no podrán ser financiados con recursos públicos. “En estos certámenes puede participar quien así lo decida, es una decisión individual y la respetamos”, aclaró la congresista.

Señaló que con la adición al Artículo 18 Bis de la legislación en mención, se rompen los estereotipos sexistas y discriminatorios por características físicas que afectan a la autoestima y que han sido detonantes de trastornos alimenticios en un gran porcentaje de la población de mujeres, que –dijo- en ocasiones han cobrado la vida de muchas de ellas.

La también Presidenta de la Comisión Permanente de Derechos Humanos en el Congreso de Oaxaca, hizo un llamado a las diputadas y diputados que integran los congresos en todo el país, a que se sumen y consideren replicar esta ley, a fin de unir fuerzas en la lucha para erradicar este tipo de violencia.

Cabe mencionar que la reforma dictaminada por la Comisión Permanente de Igualdad de Género de la Sexagésima Cuarta Legislatura Local, fue aprobada por la Diputación Local, el pasado 12 de julio del presente año.