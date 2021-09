Destacan usuarios de parques importancia de seguir reglas sanitarias

+ Con protocolos sanitarios, el Parque Incluyente “Luis Donaldo Colosio Murrieta” abre sus puertas de lunes a viernes de 06:00 a 14:00 horas.

Oaxaca de Juárez, Oax. 6 de septiembre de 2021.- Las instalaciones del Parque Incluyente “Luis Donaldo Colosio Murrieta” están disponibles para que la ciudadanía acuda a realizar diferentes actividades deportivas, siempre y cuando respeten los protocolos sanitarios para evitar la propagación de COVID-19.

Al respecto, mujeres y hombres resaltaron las acciones que implementa la Secretaría de Administración en éste y el resto de espacios públicos bajo su resguardo para promover la actividad física de manera segura.

Sergio Álvaro Matías, entusiasta del boxeo que acude por las mañanas para realizar actividad aeróbica, señaló la importancia de tener un filtro sanitario en la entrada. “La reapertura es muy importante porque el ejercicio es necesario para mantener una vida sana. Lo mejor, es que al entrar, nos reciben con los protocolos de salud, como la toma de temperatura, proporcionan gel y piden el uso obligatorio del cubrebocas”, dijo.

La usuaria Tere Heredia que visita el parque por recomendaciones del doctor para mejorar su salud y combatir el estrés, agradeció la reapertura del parque. “Me parece un lugar excelente y hace mucho tiempo que no venía por la contingencia; sin embargo, veo que sigue muy bonito y cuidado”, agregó. “Al ser un espacio al aire libre, siento seguridad al hacer ejercicio, además, me tomaron la temperatura, me dieron gel y fueron muy amables al recibirnos”.

Por su parte, el joven Rodrigo Guerrero Mendoza mostró su satisfacción por volver al parque para realizar deporte. “Me parece excelente que poco a poco podamos retomar estas actividades, es muy positivo para respirar y desestresarse de la pandemia”. También compartió la buena experiencia que tuvo durante su visita. “Regresen al parque, todo está muy bien, tienen un buen filtro, disfruten de estos espacios”.

Asimismo, el ciudadano Manuel Siordia visitó el parque para realizar ejercicios cardiovasculares. Invitó a la ciudadanía a asistir respetando los protocolos de sanidad. “Van a pasar un buen momento, es un lugar abierto en contacto con la naturaleza, se puede caminar y correr, y hay áreas para hacer diferentes tipos de deporte”, finalizó.

El Parque Incluyente “Luis Donaldo Colosio Murrieta” abre sus puertas de lunes a viernes de 06:00 a 14:00 horas. Asimismo, el espacio cuenta con mantenimiento y sanitización permanente, con el fin de brindar protección ante el COVID-19 y permitir que las personas puedan ejercitarse con seguridad.

La Secretaría de Administración, dirigida por Germán Espinosa Santibáñez, recuerda a la población que debe mantener las medidas preventivas para combatir el coronavirus, por lo tanto invita a mantenerse resguardada en casa, respetar la sana distancia y acatar los protocolos establecidos por los Servicios de Salud de Oaxaca, hasta que sea posible regresar a la normalidad.