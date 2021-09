Pide AMLO a conservadores “salir del clóset” y ser auténticos como Vox

+ El mandatario dijo que Santiago Abascal, líder de Vox, es auténtico pues defiende su pensamiento, pero los conservadores en México se hacen pasar por demócratas cuando son lo mismo. “Fuera máscaras, salgan del clóset, ya digan ‘soy fascista y qué’, nada de sectas secretas como El Yunque”, exigió.

Ciudad de México. 6 de septiembre de 2021.- El presidente Andrés Manuel López Obrador celebró que los dirigentes del partido español de ultra derecha denominado Vox, “hayan decidido actuar con autenticidad” en su reciente visita a México y su reunión con senadores del PAN y del PRI, entre ellos Julen Rementería del Puerto y Manuel Añorve Baños.

Por ello, exigió a los políticos mexicanos afines al pensamiento conservador a que “salgan del closet” y que reconozcan que son fascistas en lugar de actuar en la clandestinidad bajo la secta de El Yunque.

“Santiago Abascal no es que sea extremista, provocador, publicista o propagandista, no. Es que está de manera auténtica dando a conocer un pensamiento que existe nada más que los otros se ensarapan y se hacen pasar como liberales, y demócratas pero son lo mismo y si me dan a escoger, diría: prefiero a los que se quitan la máscara porque los otros son muy hipócritas, además de autoritarios, hipócritas”, dijo y remató: