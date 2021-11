Regresa Luis Hampshire con una exposición para la Casa de la Cultura Oaxaqueña

+ Cálidas Ruinas fue preparada especialmente por el artista visual para la Galería “Rufino Tamayo” de la Casa de la Cultura Oaxaqueña.

Oaxaca de Juárez, Oax. 24 de noviembre de 2021.- Tras cuatro años de no exponer en Oaxaca, el artista visual Luis Hampshire regresa con una exhibición de arte contemporáneo realizada especialmente para la Galería “Rufino Tamayo” de la Casa de la Cultura Oaxaqueña, titulada “Cálidas Ruinas”, la cual se inaugura este viernes 26 de noviembre, a las 18:00 horas.

Hampshire, quien estudió la Licenciatura en Arte en la Universidad del Claustro de Sor Juana (USCJ) en la Ciudad de México, hacedor de exhibiciones y co-fundador del espacio cooperativo de arte autogestivo Ediciones Plan b, preparó a lo largo de casi seis meses está exhibición para la CCO la cual está conformada por una serie de pinturas sostenibles hechas in situ con las cuales reflexiona en torno a las ideas de materialidad, proceso, tradición, historia, contradicción, ritual, artefacto y deriva.

El ambiente creado por el artista oaxaqueño permite a las y los espectadores admirar las pinturas instaladas al centro de la galería “Rufino Tamayo” y también los invita a detenerse a mirar aquellos que están colocados sobre la pared pintada en tonalidades rojas. Al centro, Luis Hampshire rompe el esquema de su creación artística pues destaca un balón de futbol dorado que, como él dice, describe otra de sus pasiones, el futbol.

“Los círculos han sido una pieza contundente dentro de mi obra por muchas razones porque se apilan, la idea de los picos no me apela mucho, tiene otras connotaciones. Y la otra es que yo de muy joven era un prospecto para el futbol profesional, pero por situaciones familiares decidí jugar futbol, pero no de manera profesional sino amateur, soy un futbolista profesional frustrado, siempre he jugado, pero esa conformación de pensar el mundo desde la estructura del juego diría que se traslada al arte que hago”, subrayó.

Para el artista, las pinturas espaciales, el detrito móvil, pintura a muro y pinturas en lino que conforman Cálidas Ruinas son una celebración luminosa de detritos personales, residuos simbólicos alterados por la fluidez y fractura del día a día. Quizás como metáfora del individuo contemporáneo, colapsado, necesitado de reinventar formas, otras, de resignificar la realidad en el ahora.

Luis Hampshire ha sido acreedor a diversos estímulos y premios, tales como el premio de adquisición en la XVIII Bienal de Pintura Rufino Tamayo, Mención Honorífica en la XV Bienal de Pintura “Rufino Tamayo”, Mención Honorífica por estado en la VII Bienal de Monterrey-Femsa, la Beca Jóvenes creadores, 2005-2006 y 2000-2001 del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes (FONCA), Mención Honorífica en el XXIV Encuentro Nacional de Arte Joven, la Beca Jóvenes creadores, Fondo Estatal para la Cultura y las Artes (Foesca).

También fue director del Taller de Artes Plásticas “Rufino Tamayo” y del Museo de los Pintores Oaxaqueños (Mupo). Actualmente es profesor de la especialidad de Pintura y la Cátedra de Arte Contemporáneo en la Escuela de Bellas Artes de la Universidad Benito Juárez de Oaxaca (UABJO) y miembro del Sistema Nacional de Creadores.

Cálidas Ruinas podrá ser visitada el día de la inauguración, así como de lunes a viernes, en un horario de 15:30 a 18:30 horas con todas las medidas de seguridad e higiene mientras el semáforo epidemiologico se encuentre en color verde.