Ratifican-triunfo-de-Gabriela-Díaz-en-San-Jacinto-Amilpas

+ Tras una campaña de odio y violencia política contra Gabriela Díaz, en un acto de justicia se reafirma el voto y la voluntad popular del pueblo chinteño.

San Jacinto Amilpas, Oax. 23 de diciembre de 2021.- La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), revocó por unanimidad la sentencia de la Sala Regional Xalapa, reafirmando como presidenta electa de San Jacinto Amilpas a Gabriela Díaz Pérez.

Las y los magistrados establecieron que Díaz Pérez se separó en tiempo y forma y no tenía facultades ejecutivas como lo marca la ley. Además, no tenía obligación de separarse del cargo de tesorera para contender, ya que no está estipulado en la legislación.

Es así, como hoy se ratifica el triunfo y la voluntad popular del pueblo chinteño, ya que en días pasados la Sala Xalapa del TEPJF, había decretado la inelegibilidad de la presidenta electa alegando que no se había separado de su cargo como tesorera.

A lo anterior, se suma la campaña de odio y violencia política que se emprendió desde la presidencia municipal de San Jacinto Amilpas, a cargo de la actual presidenta municipal Yolanda Santos Montaño y algunos personajes políticos del PAN y de Fuerza por México.

Estas acciones encaminadas a la desestabilización del municipio y la perpetuidad de Montaño en el poder a través de su hija; quién era la suplente, tuvo como consecuencia la sentencia de la Sala Xalapa, que había ordenado revocar la constancia de mayoría y validez expedida a Gabriela Díaz.

Por lo anterior hoy, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), revocó los actos infundados y hace justicia al pueblo de San Jacinto, al restaurar los derechos políticos electorales de Gabriela Díaz.

Finalmente es importante destacar que la violencia contra las mujeres en política, es un acto de discriminación que atenta contra la democracia y la participación de las mujeres, por ello Gabriela Díaz manifestó “es tiempo de las mujeres, de trabajar juntas, de derrotar a este patriarcado que en nada abona, entre mujeres tenemos la obligación de sumar, no de restar, caminar codo a codo, dejar de lado los dobles discursos, los intereses personales y económicos por el bien del Municipio y su gente”.