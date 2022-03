Anuncian uso voluntario de cubrebocas en Cancún; algunos ciudadanos se oponen

+ Luego de que en Cancún se aprobaran multas de hasta 4 mil pesos por no utilizar cubrebocas y se promoviera su uso hasta con botargas, este domingo el gobernador de Quintana Roo anunció que portarlo será voluntario en espacios abiertos o al aire libre.

Cancún, Quintana Roo. 20 de marzo de 2022.- Tras permanecer varias semanas en semáforo verde y considerando que ha habido un descenso de contagios de Covid-19, hospitalizaciones y defunciones por la pandemia, el gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín González, anunció este domingo que el uso del cubrebocas en espacios abiertos o al aire libre ya no será obligatorio.

Explicó que su uso no será necesario cuando se realicen actividades físicas como ejercitarse o pasear, pero sí será obligatorio en el transporte público, en espacios cerrados y en lugares donde haya mucha gente, como los mercados, cines o ferias. Asimismo, indicó que el personal médico, junto con el de servicio, como restaurantes, deberá seguir usándolo durante el desempeño de sus labores.

Además agregó que se ampliarán los horarios en establecimientos, sin especificar cuales, con la finalidad de brindar un mejor servicio a los visitantes. Pero indicó que se seguirá monitoreando la situación del Covid-19 y, si fuera necesario, se modificaría otra vez el protocolo de sanidad.

Campaña realizada en Cancún, para promover el uso de cubrebocas.

El mandatario informó que los niveles de ocupación hospitalaria están por debajo del 2%, no hay pacientes intubados y la tasa de letalidad está muy por debajo de la media nacional, con varios días en cero defunciones.

Sin embargo, algunos cancuneses consideraron que todavía no es tiempo para llevar a cabo dicha medida en el estado de Quintana Roo, pues al no estar vacunados todos los segmentos de la población contra Covid-19, se expondría a los menores de 15 años que aún no se han inmunizado y que deben volver a clases presenciales.

En una consulta realizada para el medio “Por Esto!”, opinaron que si las autoridades eliminan el uso del cubrebocas en espacios abiertos, muchos comenzarán a dejarlos de usar por completo y no se podrán evitar contagios.

También consideraron que los turistas son los más irresponsables en cuanto al uso del cubrebocas e hicieron un llamado a la Secretaría de Salud del Estado y al Gobernador, para que consideren su petición.

Este artículo fue realizado con información de las Agencias Por Esto! y El Sol de México.