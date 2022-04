Piden comerciantes a Naty Díaz, cambiar a los políticos de siempre

+ Mujeres, jóvenes y comerciantes brindan su apoyo a la candidata Naty Díaz y le piden seguir adelante.

Oaxaca de Juárez, Oax. 09 de abril de 2022.- Seguridad, atención a las familias, servicios de agua, de salud, educación, apoyos financieros para las y los emprendedores, para las y los comerciantes, son algunas de las demandas que recibió Naty Díaz luego de recorrer mercados públicos de la capital.

La candidata del PAN a la gubernatura de Oaxaca, Naty Díaz recorrió puestos de la Central de Abastos y del Mercado Sánchez Pascuas, donde platicó con cada una de las y los comerciantes.

Jóvenes y mujeres comerciantes expresaron la necesidad de tener un cambio en Oaxaca, que no sea con los políticos de siempre, “ya estuvo bueno de rateros, de corruptos, de los mismos de siempre”.

Quienes venden flores, quesillo, verduras, pan, carne y ropa expusieron que están “hartos” de la inseguridad que impide a la ciudadanía ir a comprar su mandado buscando precio y calidad.

Dijo a clientes, comerciantes y marchantas que su prioridad es enfocarse en atender a las mujeres, a la juventud y a la familia, “escucharlos, hacer comunidad, en vez de subirme a un templete como hacen los otros, abusando de la pobreza de quienes van a la fuerza, obligados”.

Posteriormente en las Riveras del Atoyac a la altura de Santa Lucía del Camino, el tercer municipio más poblado de la región de Valles Centrales, la candidata Naty Díaz se reunió con Ceci Morales, acompañada de jefas de familia de la colonia Calicanto.

Las jefas de familia coincidieron con Naty Díaz en la necesidad de hacer un puente vehicular que les facilite el cruce en el canal que atraviesa la colonia, pero también en la urgencia de lograr mayor seguridad, mejor servicio de limpia.

Naty Díaz se solidarizó con las vivencias de todas las mujeres “necesitamos tomarnos de la mano y cambiar Oaxaca”.

De qué sirve tanto proyecto, promesas de obras que no se cumplen, si no hay voluntad, y a diferencia de los otros candidatos, yo sí tengo voluntad, porque nuestro estado ya no necesita más hospitales vacíos, que no tienen medicamentos ni médicos, lo que se necesita es que no se roben el dinero destinado a la salud, expuso.

Naty Díaz afirmó que Oaxaca necesita que la corrupción y la inseguridad se vayan, “por eso quiero ser gobernadora, porque soy mujer y tengo este sentimiento como madre, de cuidar y velar por los recursos de nuestras familias, por eso estoy segura, que con la fuerza de los hombres y la pasión de las mujeres, vamos a lograr que Naty Díaz sea su gobernadora.

Este encuentro tuvo también la alegría del joven cantante Eder Ramos, “cantamos todas juntas, reímos, nos abrazamos en un mismo dolor que Oaxaca vive, y que se llama pobreza, desigualdad e inseguridad”.