¿Es el plagiado un abogado fantasma?

Diario Ejecutivo

Esta es mi última columna del año. Y es un plagio.

Plagio a Guillermo Sheridan en Latinus.us: “En mi calidad de ciudadano y acatando el llamado de la ministra Lic. Yasmín Esquivel Mossa, procedo, pues a denunciar un acto de corrupción cometido por la pasante Yasmín Esquivel Mossa. Ese acto consiste en que la tesis para obtener la licenciatura en derecho que la pasante Yasmín Esquivel Mossa defendió en la Escuela Nacional de Estudios Profesionales (ENEP) Aragón de la UNAM, en septiembre de 1987, titulada Inoperancia de los sindicatos en los trabajadores de confianza del Artículo 123 Apartado A es plagio de una tesis previa, la titulada Inoperancia del sindicato de los trabajadores de confianza del Artículo 123 Constitucional Apartado “A”, que en julio de 1986, defendió el Lic. Edgar Ulises Báez Gutiérrez en la Facultad de Derecho de la UNAM”.

Plagio a Beatriz Guillén de El País: “La tesis copiada de la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) Yasmín Esquivel ha puesto al descubierto una cadena de plagios dentro de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), una de las instituciones educativas más prestigiosas del país y de toda América Latina. Como una bola de nieve, el escándalo ha ido creciendo conforme pasaban las horas. Al impacto de que el trabajo para obtener la licenciatura de una ministra del máximo tribunal de justicia fuera exactamente igual que uno publicado el año anterior, se le suma ahora la revelación de que su tutora, la profesora Martha Rodríguez Ortiz, haya asesorado al menos seis tesis plagiadas entre 1986 y el 2010, según ha comprobado EL PAÍS. Además hay otra tesis idéntica a la de Esquivel presentada en 1993 y revisada por otra profesora distinta. La UNAM ha anunciado que va a iniciar “un análisis pormenorizado del contenido y las circunstancias del caso”, mientras la SCJN, donde la noticia ha caído como una bomba, permanece en un incómodo silencio… De Báez Gutiérrez no se ha tenido noticia hasta ahora. Pero el problema no acaba ahí. Hay otra tesis exacta a la de 1986 y a la de Esquivel. Titulada ahora “Sindicato para los trabajadores de confianza” y presentada en 1993 por Juan Carlos Blanco Silva, quien era, al menos hasta 2018, agente del Ministerio Público, adscrito a la Fiscalía para la Investigación de los Delitos Cometidos por Servidores Públicos de la PGJDF…. Al seguir la estela de las tesis sobre los trabajadores de confianza se encuentran la de Rodolfo César Navarro López, en 2008, y la de Juan Carlos Martínez Mendoza, en 2010. Ambos estaban tutorizados por Martha Rodríguez…. EL PAÍS ha podido comprobar que otras dos tesis, ahora tituladas “Análisis del aviso de despido” y también tutorizadas por Martha Rodríguez, tienen el mismo texto, los mismos párrafos, ordenados de manera diferente. Lo que en el 2007 Sagrario Reyes Kimball sitúa en la página 61 se mueve a la 53 en el trabajo de Rigoberto Germán García Carvajal en 2008. En esta ocasión, el plagio está más disfrazado y se cambian algunos conectores en los párrafos repetidos, pero el contenido del texto termina siendo el mismo, se encuentran las mismas citas a pie de página, las mismas palabras en negrita, las mismas tildes mal colocadas en “aquél” o la misma falta de tilde en “domestico”. Martha Rodríguez consta como asesora de 500 tesis de la universidad”.

Plagio el comunicado de la UNAM: “Al llevar a cabo el cotejo pormenorizado de las tesis profesionales de una alumna de la Facultad de Estudios Superiores (FES) Aragón, presentada en 1987, con la de un alumno de la Facultad de Derecho, sustentada en 1986, la Dirección General de Bibliotecas y Servicios Digitales de Información de esta Universidad encontró que existe un alto nivel de coincidencias entre ambos textos”, indicó la instancia. El resultado del análisis mencionado se hará del conocimiento del Comité de Integridad Académica y Científica de la FES Aragón, instancia encargada de realizar la revisión del caso respetando el debido proceso legal y en estricto apego a los procedimientos y tiempos establecidos en la normatividad universitaria”.

Plagio a La Jornada: “Ante la polémica surgida en torno a la tesis de licenciatura de la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación Yasmín Esquivel Mossa, el presidente Andrés Manuel López Obrador respaldó la propuesta de que sea la Universidad Nacional Autónoma de México la que determine sobre el presunto plagio del documento. Urgió al rector Enrique Graue a agilizar la resolución, si es posible, antes del 2 de enero, cuando se elige a quien presidirá la Corte, porque, subrayó, esta información surgió para incidir en ese proceso. Pensaron, los que están en contra de la ministra, que ya con eso la eliminaban como candidata. El golpe también tiene que ver con nosotros, porque sostienen que es la candidata de nosotros, cosa que no es cierta, porque no tenemos candidatos. No nos corresponde elegir y somos respetuosos de la independencia del Poder Judicial, indicó. Sin embargo, la definió como “una mujer que está de acuerdo en la transformación del país […] ha actuado con mucha rectitud y apoyado nuestras incursiones al Poder Judicial”.

Plagio a mis colegas Mario Maldonado y Roberto Hernández, quienes uno en Twitter y otro en Facebook, dieron a conocer más o menos lo siguiente: “El abogado al que presuntamente la ministra Yasmín Esquivel le plagió su tesis tiene dos denuncias por delitos sexuales. Se trata de Edgar Ulises Báez Gutiérrez. También tiene 2 actas de nacimiento. Importante que dé la cara y se use en investigación de @FESAragonUNAM”. Ambos dieron a conocer copias de las denuncias y copias de las dos actas nacimiento.

Plagio a mi queridísima colega Tere Gil, quien en un artículo imperdible por su carácter didáctico (https://presslibre.mx/2022/12/27/tesis-fundamentales-frente-a-miseria-mediatica/) señala: “Respecto al tema, el jefe del ejecutivo, AMLO, ha expresado que más daño han hecho los que apoyan esa denuncia, con sus imposturas, que el caso de una tesis que ha sido sometida a juicio sumario. Será el poder judicial el que decida. Otras tesis que han pasado por la historia siendo víctimas también de la misma faramalla tendenciosa, fueron las grandes tesis que han conmocionado al mundo, algunas expuestas por los comunistas mexicanos y otras, que ya forman parte de la historia de la humanidad, las de Marx y Lenin”.

Plagio a mi queridísima amiga Guadalupe Correa, quien en un artículo (también imperdible: https://www.sinembargo.mx/26-12-2022/4303693) desglosa el papel de Guillermo Sheridan como “Caza-plagios” para afectar a personajes distintos a los grupos en los que milita y expone: “caso de alegado plagio flagrante de la Ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Yasmín Esquivel, el papel de la profesora Martha Rodríguez Ortiz y lo que pareciera ser un modus operandi que podría haber involucrado por años a toda una red de actores al interior de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), puede tener—en caso de investigarse y sancionarse adecuadamente—consecuencias mayores y muy funestas para el máximo tribunal constitucional del país y cabeza del Poder Judicial de la Federación, así como para la Máxima Casa de Estudios en México… Entre los casos de plagiarios o presuntos plagiarios más cercanos al interés nuestro, por geografía o idioma, destacan algunas de las mentes más lúcidas de la academia y las letras mexicanas y del mundo hispanoparlante. Sólo por dar algunos ejemplos, se pueden mencionar las acusaciones de plagio (algunas planamente demostradas) en contra de reconocidísimos escritores e intelectuales como Carlos Fuentes, Elena Poniatowska, Arturo Pérez-Reverte, José Saramago, Alfredo Bryce Echenique, Gabriel García Márquez, Octavio Paz, Alfonso Reyes, Carmen Boullosa, Enrique Krauze y el italiano Roberto Saviano, entre muchos otros”.

Plagio el posicionamiento de 10 puntos de la ministra Yasmín Esquivel: “Niego terminante y categóricamente los señalamientos hechos con respecto a un supuesto plagio de mi tesis de licenciatura que han circulado en redes sociales y en algunos medios de comunicación… Ninguno de los académicos participantes en el proceso de elaboración de mi tesis, ni la que suscribe, fuimos contactados para corroborar y cotejar la información publicada, lo cual constituye una falta de ética y profesionalismo periodístico. La UNAM ha abierto un proceso de revisión, lo cual me parece una acción adecuada para que se defina y analice con base en la legislación universitaria. Confirmo mi disposición para colaborar con las autoridades universitarias en el proceso y así deslindar responsabilidades. Yo soy la primera interesada en que se esclarezca esta situación en su totalidad y se compruebe la verdad. Por lo pronto, he denunciado ante la fiscalía correspondiente, el supuesto plagio de mi proyecto de tesis”.

Plagio a Sin Embargo: “Este caso no es aislado ni excepcional, la misma casa de estudios ya se ha visto manchada en el pasado por un escándalo similar que en 2016 llevó a renunciar a su entonces director Gilberto García Santamaría González, acusado de copiar su tesis de maestría. Fue el 1 diciembre de 2015, cuando el Claustro del Personal Académico de Carrera de la FES Aragón denunció a través de un desplegado publicado en el diario La Jornada que Santamaría González copió textualmente al menos 25 párrafos del libro La Evaluación. Certeza abierta e imperfección cerrada, publicado en 2002 en Tijuana, Baja California, por Manuela del Carmen Sánchez Humarán, doctora en pedagogía, para su tesis de maestría que había presentado en la Facultad de Ingeniería en 2003, titulada Recomendaciones para rediseñar el instrumento para evaluar el personal docente de asignatura de Ingeniería en la ENEP-Aragón. No obstante, La Jornada reseñaría que desde meses antes, en octubre, el mismo Claustro había señalado a García Santamaría González de haber copiado textualmente, sin ofrecer referencias bibliográficas o al pie de página, más de 30 párrafos de otra obra que a su vez había sido copiada en otras ocasiones sin el crédito correspondiente”.

Lo que sigue no es un plagio es una reflexión personal y lamento si alguien se siente plagiado por pensar igual que yo:

1.- ¿Por qué no se buscó antes de iniciar el escándalo a las personas involucradas?

2.- En la mayoría de los casos los plagiados son quienes ponen la cara ¿Por qué ahora no?

3.- ¿Quién es y donde está el supuesto plagiado, Edgar Ulises Báez Gutiérrez, que no ha dado la cara? ¿Existe? ¿Se trata de un autor fantasma?

La ministra Esquivel Mossa tuvo la valentía de denunciar ante la fiscalía un delito. Ojalá siga adelante en su propósito de alcanzar la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sin importarle el juicio sumario mediático al que se enfrenta.

Dice el filósofo del metro: plagiar es un delito, actuar con mala leche, también ¿o no?