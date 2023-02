Rinden homenaje al policía municipal caído en cumplimiento de su deber

+ El gobierno de Santa Cruz Xoxocotlán reitera su compromiso con la sociedad. “La seguridad de las familias xoxeñas es primero; no nos va a amedrentar la delincuencia”, afirmó el presidente municipal Dr. Chente Castellanos, durante el homenaje al policía caído, Roberto Ignacio Hernández.

Santa Cruz Xoxocotlán, Oax.- El presidente municipal de Santa Cruz Xoxocotlán, el Dr. Inocente Castellanos Alejos, en compañía de su Cabildo, de la corporación de la Comisión de Seguridad Municipal, Vial y Protección Civil, así como de las y los elementos que la integran, rindieron homenaje al policía Roberto Ignacio Hernández, quien fuera asesinado el lunes 13 de febrero en la colonia Minería.

En un acto solemne se honró la memoria del policía municipal y se dio el pésame a los familiares y seres queridos del elemento.

“He venido al cuartel de nuestra policía a mostrar la solidaridad del gobierno municipal, ante la dolorosa pérdida de uno de nuestros compañeros; a reiterar nuestra más enérgica condena ante los hechos sufridos y a hacer un llamado a la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, o en caso de que se acredite la participación de la delincuencia organizada en estos reprobables hechos, a la Fiscalía General de la República, el pronto esclarecimiento de este crimen y la aprehensión de quienes resulten responsables”, dijo en su mensaje el presidente municipal, Chente Castellanos.

El munícipe también instruyó al Comisionado, Raúl Guillén, para que su corporación colabore con todos los medios legales a su alcance, para la debida integración de la carpeta de investigación correspondiente al crimen cometido contra Roberto, pues dijo que éste enluta a todas las instituciones policiales oaxaqueñas y su muerte, de ninguna manera, puede quedar impune.

“Hoy más que nunca, las fuerzas de seguridad federales, estatales y municipales, les decimos a la delincuencia que no nos van a amedrentar y que no vamos a permitir que ningún atentado contra uno de los nuestros quede sin castigo. Me conmueve y me duele mucho estar hoy frente al cuerpo de nuestro compañero, abatido por unos asesinos, hasta ahora anónimos. por eso, exigimos justicia para él, para sus deudos y para su corporación”, añadió Castellanos Alejos.

Destacó que el policía Roberto dio su vida por la convivencia pacífica y la preservación del orden y la paz públicos y su sacrificio deberá servir para que las xoxeñas y los xoxeños se mantengan unidos y así se pueda avanzar hacia una mejor calidad de vida, pero sobre todo, prevalezca la paz.

“Él fue ejemplo de servicio a Xoxocotlán y murió defendiendo sus principios y su vocación por combatir a la delincuencia y defender la legalidad. En estos momentos de honda tristeza, en el que las palabras no resultan suficientes para retratar nuestra pena, le damos las gracias por haber portado con tanto honor y dignidad nuestro uniforme y por haber dado su vida por los demás”.

Ante el cuerpo del elemento caído, el presidente Chente Castellanos dio el pésame a su familia y se comprometió a no dejarla desamparada, pues su gobierno cubrirá oportunamente todas las prestaciones que les dejó y también les brindará acompañamiento en este duro trance.

Indicó que los recorridos de vigilancia, prevención y disuasión, se mantendrán, pues la seguridad y la tranquilidad de las familias xoxeñas, es primero.

Cabe destacar que a este llamado de unidad por la seguridad, no sólo de las familias xoxeñas, sino las de Valles Centrales y todo Oaxaca, se sumaron la Secretaría de la Defensa Nacional, el director de la Policía de Cuilápam, Jaime Moreno Colmenares y el secretario de Seguridad Pública del Municipio de Oaxaca de Juárez, Raúl Avila.