Anuncian Primera Gran Rodada por la Seguridad Vial en Oaxaca

+ El Gobierno de Oaxaca invita a la sociedad oaxaqueña a participar en este evento deportivo que se llevará a cabo el próximo domingo 2 abril y que tiene como objetivo promover el uso obligatorio del casco, así como no exceder los límites de velocidad.

Oaxaca de Juárez, Oax.- La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) a través de la Policía Vial del Estado, en coordinación con la Secretaría de Movilidad (Semovi) e integrantes de la sociedad civil presentaron este día la 1ª Gran Rodada por la Seguridad Vial, evento deportivo que tiene el propósito de concientizar a la población que elige como medio de transporte la motocicleta, a fin de evitar accidentes que pongan en riesgo su vida y la de sus ocupantes.

En su intervención, el director de la Policía Vial del Estado, Toribio López Sánchez refirió que la rodada busca promover el uso obligatorio del casco protector entre las y los motociclistas, así como promover la obligatoriedad entre las y los conductores de no viajar con menores de 10 años, no exceder los límites de velocidad y no subir más de dos ocupantes al momento de trasladarse.

“En la Policía Vial trabajamos cercanos a la población, es por ello que invitamos a las personas que conducen motocicleta que pertenezcan a un club y al público en general a participar en este gran evento, el cual también busca fomentar el respeto a las señales de tránsito y convivir en un ambiente 100% familiar”, destacó el servidor público.

La 1ª Gran Rodada por la Seguridad Vial se realizará el domingo 2 de abril a las 9:00 horas, teniendo como punto de salida la explanada de Abarrotes La Soledad, ubicada en San Agustín de las Juntas, para finalizar en la calle de Los Derechos Humanos, con el único requisito de portar el casco de seguridad.

Al finalizar el evento deportivo se llevará a cabo una gran convivencia entre la comunidad biker y el público asistente, quienes podrán participar en una rifa de regalos sorpresa, además de disfrutar una exhibición de acrobacias y diversos productos que se ofrecerán en el lugar.

Las inscripciones se pueden realizar a través del número telefónico 951 342 8378, mediante el cual las instancias organizadoras proporcionarán más detalles del evento deportivo