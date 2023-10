Danza sanadora desde Oaxaca

Por Ernestina Gaitán Cruz

Oaxaca de Juárez, Oax.- La bailarina oaxaqueña Rosario Ordoñez Fuentes, directora de Invernadero Danza y con tres décadas de experiencia en escenarios nacionales e internacionales, convertirá a esta ciudad en capital de la danza con el Primer Festival de Danza y Sanación, a realizarse del primero al 16 de noviembre en el Teatro Macedonio Alcalá, el Teatro Juárez y en el espacio cultural “La clínica”.

Junto con el artista, bailarín y terapeuta griego Vangelis Lagakis, creó el encuentro que reunirá a los mexicanos Lukas Avendaño, Rosario Ordoñez, Evoé Sotelo, Ariel Bonilla, Benito González y Laura Vera; Lior Tavori Dance Company (Israel), Pau Aran (España), Yoann Bourgeois (Francia), Tadashi Endo (Japón), Christian y Francois Ben Aïm (Francia), Elia Pangaro (Italia), Seo Jeong Bin (Corea del Sur) y Akram Khan Company (Londres).

Vangelis Lagakis ha trabajado en procesos de relación de la persona consigo misma, cómo se relaciona con la familia, con el entorno; qué acción realiza y las respuestas que obtiene. De ahí partimos, dice, para generar que la gente se sienta acompañada en la vida, ya sea en los talleres, en los conciertos, en las presentaciones de los bailarines, “porque estamos todos en este mundo, no estamos solos, estamos juntos”.

Haces una acción y tienes una respuesta, pero cómo la haces, cómo haces esta pregunta y para mí, es lo que propone Vangelis dentro del festival: la sanación. Es como traer algo mágico, no de Grecia o de Londres o de México o de Tehuantepec de donde soy, sino algo más profundo. Y esto lo ofrece como un granito de arena de toda su experiencia de vida, de enseñanza, su creencia”.

En entrevista, la artista oaxaqueña (Tehuantepec, 1973) becaria de la Martha Graham School y de la Peridance School en Nueva York, habló sobre el trabajo de los bailarines quienes exponen sus emociones ante el público que puede identificarse con el sentimiento que expresan. En su caso dijo, es importante colocarse como ser humano, “porque la gente puede ver de qué estoy hecha, de todas mis emociones, sentimientos que no son inventados, sino los que puede tener quien pase por la misma situación que yo”.

Pero ellos no son bailarines. Por ejemplo, una obrera o un médico a quien se le murió un paciente y se siente frágil, se siente vulnerable. Y quieres conectar con la gente, porque te muestras y eres tal cual. En el performance o una función de danza, son momentos muy vulnerables, y aunque no lo piensen así, así es para mí, dijo.

“Trato de conectar desde lo que soy y quienes vayan, mujer, hombre, elle, lo que decidan ser en la vida, digan me conecto. He experimentado ese sentimiento. No sé cuál es la vida de quienes asisten, no sé qué me está diciendo, pero me conecto con ese sentimiento”. Por eso dice que cuando termina una presentación se siente muy vulnerable, emotiva y necesita tiempo a solas.