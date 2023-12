La Academia, el principal reto de la UABJO para 2024: Rector Cristian Carreño

“No podemos pensar que vivimos de las glorias pasadas”, comentó el Rector Cristian Carreño durante un encuentro con periodistas, en donde resaltó la importancia de la inversión en materia de investigación y academia para recuperar el prestigio de la UABJO.

Oaxaca de Juárez, Oax.- A un año y siete meses de asumir la rectoría de la Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca (UABJO), el rector Cristian Eder Carreño López concluye el 2023 con finanzas sanas, una buena relación con el gobierno federal y estatal, así como la ratificación de su cargo para el periodo 2024-2026.

Durante un encuentro con diversos medios de comunicación, el rector de la Máxima Casa de Estudios de Oaxaca anunció que el próximo mes se estará presentando el Plan de Desarrollo Institucional, en donde se está trabajando el tema académico y viendo cómo invertirán más en materia de investigación.

Y es que resaltó que la UABJO no puede vivir de las glorias pasadas. Por ello considera que el principal reto para el 2024 es la Academia, así que buscará recuperar el prestigio de la Universidad con las y los mismos alumnos, quienes hoy perciben una universidad tranquila, aunque reconoció que existe el problema de que algunos catedráticos no asisten a dar clases.

Al respecto dijo que eso se tiene que erradicar, aunque a mucha gente no le va a gustar. Y aclaró que “no es un tema de cacería”, pues los mismos líderes sindicales están de acuerdo en identificar a las personas que ya no van a trabajar. Así que sentenció que “aquel no asiste a hacer sus labores, no tendrá cabida en la UABJO”.

Con respecto a la situación financiera, el rector aseguró que hay finanzas sanas en la UABJO y el aguinaldo llegará en tiempo y forma. También informó que están en negociación en materia de impuestos estatales que se adeudan desde 2013 hasta 2020, lo cual es un caso severo que a la fecha oscila en los 250 millones de pesos. Sin embargo, agradeció el apoyo del gobernador Salomón Jara, pues se está determinando la cifra exacta para hacer un plan de pagos y la universidad pueda cubrir dicha deuda.

En cuanto al tema del presupuesto para 2024, dijo que espera la notificación formal con el desglose, aunque se estima será de 1,372 millones de pesos, lo que representa un 9% adicional con respecto al año pasado. Aún así, comentó que hasta ahora le han hecho como las abuelas, “de lo poquito hacer mucho”, propiciando recursos extraordinarios que les ayudan a focalizar. Además expresó que están dispuestos a transparentar todo el recurso de la UABJO.

Por último, adelantó que para el próximo año se estarán abriendo nuevas carreras, así como posgrados de alta dirección que se harían en conjunto con la iniciativa privada.